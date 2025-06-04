補助款藍營縣市提訴願 張麗善：法定預算應依法執行

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右二）今偕南投縣長許淑華、台東縣長饒慶鈴（左一）、雲林縣長張麗善（左二）、彰化縣長王惠美縣市首長代表齊聚行政院提出訴願。記者黃婉婷／攝影
台北市長蔣萬安（右二）今偕南投縣長許淑華、台東縣長饒慶鈴（左一）、雲林縣長張麗善（左二）、彰化縣長王惠美縣市首長代表齊聚行政院提出訴願。記者黃婉婷／攝影

行政院刪減各縣市一般補助款，台北市長蔣萬安偕同多位藍營縣市首長與代表赴行政院提出訴願，雲林縣長張麗善強調，一般補助款是法定預算，中央不能任意轉嫁到地方政府買單。南投縣長許淑華質疑，行政院3月31日還發文地方承諾會如期發放撥補，5月16日就被刪減27%，請求行政院應該苦民所苦。

地方政府不滿行政院剋扣一般性補助款，蔣萬安今天偕同南投縣長許淑華、台東縣長饒慶鈴、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、連江縣長王忠銘、花蓮副縣長顏新章等縣市政府首長與代表赴行政院提出訴願；台中市雖未決定提訴願，但仍派副市長鄭照新列席支持。

彰化縣長王惠美說，彰化縣遭刪減達51,66億元，嚴重影響縣民權益福祉，也侵犯地方財政自主權，她強調中央與地方可說唇亡齒寒，應該互依互信，希望中央能讓民意可以上傳，對於非六都首長都應該有機會到行政院會表達心聲。

南投縣長許淑華質疑，行政院3月31日還發文地方承諾補助款會如期發放，但不到一個半月，5月16日就被刪減27%，將近35億元，使下半年的各項施政將很難施展，她強調各縣市的施政已經捉襟見肘、地方財政多是負債，她再次請求行政院應該苦民所苦，儘速撥補一般補助款。

雲林縣長張麗善強調，一般補助款是法定預算，中央不能任意轉嫁到地方政府買單，尤其農業縣的資源不足、稅收也不足，一般補助款很重要。

她指出，一般補助款攸關社福、社會救助和基層建設，包括水利救災防災，河川疏濬等等，希望中央懸崖勒馬、以蒼生為念，法定預算就應該依法編列、依法執行。希望中央真正站在百姓的角度思考，讓百姓可以安居樂業。

補助款 行政院

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