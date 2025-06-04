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中央刪減地方補助款 饒慶鈴赴行政院遞交訴願書

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
針對行政院逕行刪減台東縣114年度一般性補助款22億6800萬元，縣長饒慶鈴（右二）今天下午赴政院遞交訴願書，提出訴願請求撤銷該行政處分，並恢復原核定補助金額。圖／台東縣政府提供
針對行政院逕行刪減台東縣114年度一般性補助款22億6800萬元，縣長饒慶鈴（右二）今天下午赴政院遞交訴願書，提出訴願請求撤銷該行政處分，並恢復原核定補助金額。圖／台東縣政府提供

針對行政院逕行刪減台東縣114年度一般性補助款22億6800萬元，縣長饒慶鈴今天下午赴行政院遞交訴願書，提出訴願請求撤銷該行政處分，並恢復原核定補助金額。饒表示，此舉已嚴重侵害地方財政自治權，將影響民眾生活及基層服務運作，籲政院依法回復地方應有財源。

饒慶鈴提到，行政院以「統籌調降」為由，逕自發文刪減各縣市一般性補助款，過程未經立法院審議，亦未針對各地實際財政條件及施政需求進行合理評估。該處分已違反財政收支劃分法第30條第3項「不得低於前一年度核定數」規定，亦逾越預算法定程序，破壞中央與地方間的制度信任。

她強調，台東縣長年與中央共同投入偏鄉交通、教育、醫療及弱勢照顧等基本服務，此次大幅刪減補助，不僅打亂原有財政規畫，也將直接衝擊第一線社福與教育等公共服務，對民眾實質生活造成壓力。這不僅是單純的預算技術問題，而是攸關制度公平與地方治理穩定的關鍵議題。

她指出，中央若欲落實區域均衡發展，就應正視不同地區的客觀條件與結構性落差，提供差異化支持，而非一體適用、平均分配，反而削弱本就資源有限的縣市發展空間。

饒慶鈴明確表示，將請求行政院依法撤銷該不當處分，回復原核定補助金額，並就延宕撥付部分依法計息補發，以維護地方應有之財政權益。她也重申，會持續以最堅定立場捍衛地方財政自主，確保每一筆公共資源真正用於基層所需，呼籲中央回應地方期待，回歸法治與制度正義。

針對行政院逕行刪減台東縣114年度一般性補助款22億6800萬元，縣長饒慶鈴（中）今天下午赴政院遞交訴願書，提出訴願請求撤銷該行政處分，並恢復原核定補助金額。圖／台東縣政府提供
針對行政院逕行刪減台東縣114年度一般性補助款22億6800萬元，縣長饒慶鈴（中）今天下午赴政院遞交訴願書，提出訴願請求撤銷該行政處分，並恢復原核定補助金額。圖／台東縣政府提供

饒慶鈴 財政收支劃分法 行政院

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