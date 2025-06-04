抗議中央統刪台中暫未跟進訴願 市府：不是不同調只是晚點到

行政院統刪地方一般性補助款25%，台北市長蔣萬安今天下午將與南投縣長許淑華、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、連江縣長王忠銘等藍營首長，赴政院提訴願。台中市暫未跟進，市府指出，目前還有許多細項須內部討論，不是不同調，只是晚點到。

台中市長盧秀燕日前表示，地方政府對中央政府採取法律行動並不好看，目前仍打算以道德勸說的方式盼中央懸崖勒馬，不過若中央一意孤行，台中也不會坐視人民權益受損，預計6月11日左右開會研議，會趕在6月16日提出訴願的期限前採取行動。

台中副市長鄭照新今天指出，外界把盧秀燕「暫不跟進訴願」解釋成「不同調」，或是有其他政治目的，其實是無謂的揣測；台中自有財政比例較高，各種經費複雜，恰逢議會市政總質詢，各局處要盤點受到的影響，且立法院與行政院也還在商議，因此才暫不提出訴願。