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抗議中央統刪台中暫未跟進訴願 市府：不是不同調只是晚點到

聯合報／ 記者陳秋雲陳敬丰／台中即時報導
台中市副市長鄭照新解釋，暫不跟進訴願並不是不同調，而是內部還有許多細項須要盤點，況且立院與政院也還在協調，若政院仍一意刪減，台中也不會缺席。圖／台中市政府提供
台中市副市長鄭照新解釋，暫不跟進訴願並不是不同調，而是內部還有許多細項須要盤點，況且立院與政院也還在協調，若政院仍一意刪減，台中也不會缺席。圖／台中市政府提供

行政院統刪地方一般性補助款25%，台北市長蔣萬安今天下午將與南投縣長許淑華、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、連江縣長王忠銘等藍營首長，赴政院提訴願。台中市暫未跟進，市府指出，目前還有許多細項須內部討論，不是不同調，只是晚點到。

台中市長盧秀燕日前表示，地方政府對中央政府採取法律行動並不好看，目前仍打算以道德勸說的方式盼中央懸崖勒馬，不過若中央一意孤行，台中也不會坐視人民權益受損，預計6月11日左右開會研議，會趕在6月16日提出訴願的期限前採取行動。

台中副市長鄭照新今天指出，外界把盧秀燕「暫不跟進訴願」解釋成「不同調」，或是有其他政治目的，其實是無謂的揣測；台中自有財政比例較高，各種經費複雜，恰逢議會市政總質詢，各局處要盤點受到的影響，且立法院與行政院也還在商議，因此才暫不提出訴願。

鄭照新舉例，「就像參加活動，有人6點半到，有人7點到，但都會參加」，台中並無所謂「不同調」，若行政院始終不肯傾聽地方民意，中市府必然會有所作為，就如市長盧秀燕所說，11日左右將開會決議，絕不會讓市民的權益受損。

台中市長盧秀燕日前表示，目前仍希望以道德勸說的方式盼行政院懸崖勒馬，若是無效，市府11日左右會開會決定採取何種行動，不會坐視市民權益受損。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕日前表示，目前仍希望以道德勸說的方式盼行政院懸崖勒馬，若是無效，市府11日左右會開會決定採取何種行動，不會坐視市民權益受損。記者陳敬丰／攝影

行政院 盧秀燕

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