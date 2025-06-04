救命錢不能刪！台中副市長鄭照新北上為補助款請命

行政院統刪地方一般性補助款25%，台北市長蔣萬安今天下午聯合多縣市首長赴行政院提訴願，台中市長盧秀燕並未出席，派副市長鄭照新北上聲援；鄭上午先赴立院財委會說明，強調一般性補助款是人民的「救命錢」，刪減會對社福、教育與基建造成重大衝擊。

鄭照新表示，一般性補助款過去從未倍統一刪減，立法院審議預算期間也未刪減這一科子目，換句話說，這筆預算是行政院送交國會的完整預算案，行政部門卻自己刪減比例，不僅涉及違法，也對地方財政造成嚴重影響。

鄭照新說，一般性補助款大多用於社會福利、教育、建設，包含中低收入戶補助、育兒津貼、基礎設施等等，都是民眾迫切所需，不是單純的數字，而是人民的生活；所謂「統刪」，是留給行政部門斟酌優先順序的空間，中央刪去此預算，是否代表「人民的生活不如其他預算重要」？

鄭照新指出，台中市府2019年起每年上繳中央的稅款都超過1500億元，去年更是高達2500億元，對國庫貢獻良多，卻換來經費刪減，非常誇張；中央政府應不分黨派，傾聽22個縣市共同反對刪減的聲音。

盧秀燕事前批評行政院提追加預算案是「捨近求遠」，民進黨表示，該方案出自立法院長韓國瑜。鄭照新認為，解鈴還須繫鈴人，真正能提出方案解決問題的是行政院，但至今政院仍未提出解方；無論如何，地方政府尊重國會職權與政院磋商，但希望中央正視全國各縣市一致訴求。