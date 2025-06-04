中央大刪地方補助款 侯友宜籲：亡羊補牢

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今強調，補助款如遭刪減「真的刪到了人民最需要的地方」，不僅衝擊教育、警消設備，更直接影響弱勢族群的照顧。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今強調，補助款如遭刪減「真的刪到了人民最需要的地方」，不僅衝擊教育、警消設備，更直接影響弱勢族群的照顧。記者張策／攝影

針對立法院今將審查中央對地方政府的一般性補助款，新北市長侯友宜今強調，補助款如遭刪減「真的刪到了人民最需要的地方」，不僅衝擊教育、警消設備，更直接影響弱勢族群的照顧，呼籲中央政府「亡羊補牢」，盡快恢復補助款原額。

面對新北市府未提出補助款訴願的質疑，侯友宜強調，市府會窮盡一切方法來爭取資源，捍衛市民權益，並承諾「我們一定會把這些錢用在刀口上」。

此外，針對外界關注憲法定位與國族認同問題，侯友宜簡短回應：「中華民國的憲法已經規定得非常清楚，就是中華民國的國民，按照法律的規定來。」

至於國民黨主席朱立倫日前喊出「民主保衛戰」，宣布啟動區域聯防，由侯友宜領軍新北、蔣萬安市長負責台北，以團隊作戰因應近日的罷免風潮。侯友宜表示，新北市立委多年來盡心盡力，除為市民爭取預算，也積極監督政府，「我也跟新北市認真努力的立委大家站在一塊，期待一起並肩作戰，讓新北市更幸福」。

補助款 侯友宜

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