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政院拿追加預算綁地方補助 劉和然：操作議題

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委在程序發言後，持續質疑會議召開的正當性，賴士葆宣布會議休息，藍綠白立委則在財委會繼續對嗆。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立委在程序發言後，持續質疑會議召開的正當性，賴士葆宣布會議休息，藍綠白立委則在財委會繼續對嗆。記者蔡晉宇／攝影

行政院統刪25％地方補助款，引起地方政府及在野黨抨擊。民眾黨團日前提案促請立即足額撥付，立法院財政委員會今天排審，並邀請全台22縣市代表列席。台北市副市長林奕華、新北市副市長劉和然、台中副市長鄭照新皆表示，希望中央把補助款給地方政府，不要讓民眾權益受影響。

民進黨立委則祭出程序杯葛。民進黨立委吳秉叡在財委會程序發言表示，這是一個莫名其妙、違法違憲的會議，預算都已經被藍白刪了，還要求行政院自行調整636億元，結果政院調整了之後，現在又說這樣調整不行。根本原因就是擔心各界反彈，當初預算砍太多，現在才來召開這個違法違憲會議。

吳秉叡發言後，到主席台要求第二次程序發言，並和國民黨財委會召委賴士葆起爭執。賴士葆表示，這是立院院會交付下來的案子，他是依照院會決議排案。吳秉叡再嗆，今天排這個案子，就是要來吵架的。

民進黨立委在程序發言後，持續質疑會議召開的正當性，賴士葆宣布會議休息，藍綠白立委則在財委會繼續對嗆。

林奕華表示，中央刪除部分地方補助款，對台北市影響很大，這些是兒少、弱勢、教育相關預算，任何一筆錢不能少，今天來立院主要就是表達此立場。下午，台北市長蔣萬安也會跟其他8縣市提訴願，不要失心於民。

鄭照新表示，大家都希望解決問題，但解鈴還需繫鈴人，到目前為止沒有看到政院提出正辦，且到目前為止，立院沒有刪減補地方助款，既然沒有刪減，政院要怎麼追加預算？

劉和然表示，這次中央操作此議題，可用「操作」這2個字形容，現在中央又說10年給了3.1兆元，這種施捨態度，民眾會更厭煩，請政院懸崖勒馬，不要把政治加入思考，難怪新北市長侯友宜說「不要忽略人民痛苦」，台中市長盧秀燕也才會說，「做不好換人算了」。

賴士葆 吳秉叡

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