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侯友宜：政院刪一般性補助款沒道理 應補回來

中央社／ 新北31日電
新北市長侯友宜今天出席新北市議長盃龍舟賽。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市議長盃龍舟賽。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜今天表示，行政院刪除一般性補助款沒有道理，因為刪的是救命錢，應該窮盡一切辦法補回來。

侯友宜今天在蘆洲區二重疏洪道微風運河廣場，參加新北市議長盃第15屆龍舟錦標賽開幕典禮，會後接受聯訪。

行政院近日刪減中央給地方的一般性補助款，台北市長蔣萬安29日表示，不應苛扣地方政府補助款，將遞件提起訴願。記者詢問侯友宜，新北市是否考慮要研擬跟進提訴願，及是否支持行政院長卓榮泰日前提到希望各地立委同意行政院追加預算以解決目前困境。

侯友宜只強調會保障市民的權益，協助弱勢族群，但避答是否提訴願，也沒有回應是否鼓勵立委支持行政院提追加預算。

侯友宜說，這次行政院刪一般性補助款很沒道理，因為刪的是救命錢，影響弱勢族群、教育，甚至維護社會治安的警消，「你把它刪了，那讓我們的這些孩子們很苦」。

他說，行政院要趕快窮盡一切方法，趕快把一般性補助款補回來，「請中央要聽得進去」，讓新北市及其他碰到同樣困難的縣市，都能趕快解決問題。

至於監察院公務車涉私用引發外界關注，侯友宜表示，公務車使用有一定規定，一切要按規定來辦，任何人都要嚴以律己，呈現事實，接受人民的檢驗。監察院也不例外，應該將這個案子清楚調查與對外說明。

行政院 侯友宜

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