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王定宇：在野杯葛大量國防韌性預算 恐衝擊美方信任

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委王定宇表示，美國等盟友高度關注台灣在2027年前的防衛強化，國民黨、民眾黨立委聯手在年度國防預算上刪減凍，還對於特別預算中有關國土安全部分揚言要刪光，主要盟友如美國也相當關注，是否形成壓力，就看在野黨是否有感受到。

王定宇指出，美國以及相關民主盟友非常關心台灣和平穩定，2027年是中共解放軍建軍100周年，在這之前，美方對對台灣提升自我防衛嚇阻力量尤其重視，對台軍售項目質量都會大幅提升，並專注在不對稱戰力、即戰力建構，強化台灣和盟軍之間的聯合演訓以及現代化訓練。

王定宇說，民主盟友當然會特別關心台灣自我防衛決心，執政黨、行政部門宣示國防預算將會提升到3%、也不排除更多，特別要看我方需求以及能採購項目，執政黨展現自我防衛決心，也確實要編列預算；令人憂心的是，藍白聯手在國會卻反其道而行。

王定宇表示，台美國會特別聯誼會朝野立委訪問華府時，不管是行政部門、國會部門還是國防部等，都有對台灣國防預算刪減凍表達關心。除訪美外，近期也有許多主要盟友來到台灣，接觸台灣行政部門及國會，同樣關注國防預算、國土韌性特別預算以及後續加大國防投資的特別條例等。

王定宇指出，這些國防預算是否能順利得到在野黨支持，各方都在看，是否形成壓力，就看在野黨是否有感受到。國防安全應該超越黨派，國家利益優先民眾才能安心、才能自助而後人助。

美國 王定宇 國防預算

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