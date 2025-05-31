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民眾黨團提補足地方補助款決議 立院財委員6月4日審查

中央社／ 台北31日電

行政院統刪給各縣市一般補助款25%，引發反彈，民眾黨團日前提案促請立即足額撥付，立法院財政委員會6月4日將排審。財政委員會召委賴士葆表示，委員會是搭建平台讓地方政府表達心聲，最快當天將決議送出委員會。

行政院日前統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，引發在野不滿。民眾黨團23日於立法院會提案，要求行政院主計總處應依立法院審議總預算通案刪減的決議意旨，由中央各機關及所屬編列的預算刪減調整，並立即將一般性補助款足額撥付予地方政府。

立法院會23日表決民眾黨團提案時，藍白挾人數優勢通過，將提案送交立法院財政委員會審查。立法院下週委員會議程出爐，財政委員會將於6月4日排審補足地方補助款決議，並邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、內政部長劉世芳等人以「近10年中央政府依財政收支劃分法、地方制度法等地方政府之補助情形及對均衡地方經濟發展之成效」進行專題報告。

財政委員會召委、國民黨立委賴士葆受訪表示，6月4日當天除了邀請各部會首長說明外，也預計找各縣市首長列席，但最近都處於質詢會期，僅有部分縣市首長能夠到場。

賴士葆表示，財政委員會排審主要是搭建平台，讓地方政府反映被刪除一般性補助款的心聲，希望當天審查後就能把補足地方補助款決議送出委員會。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，尊重財政委員會屆時討論，但討論下去反而凸顯提案語焉不詳，被刪掉的預算卻叫政院趕快生出來，這實在是不負責任，只是意圖洗白自己。

吳思瑤表示，行政院已經提出追加預算的解方，不只是一般性補助款，還有禁伐補償、國軍待遇調整等，應盡快討論。

財政收支劃分法 補助款 立法院

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