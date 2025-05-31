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行政院追加預算為刪補助款解套 黃國昌：簡直擄人勒贖

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌今天率黨工與民代參加新北市議長盃龍舟賽。記者葉德正／攝影
民眾黨主席黃國昌今天率黨工與民代參加新北市議長盃龍舟賽。記者葉德正／攝影

行政院刪減全台各縣市一般性補助款，引發反彈，行政院長卓榮泰再拋出追加預算636億元解套。民眾黨主席黃國昌今天出席龍舟賽時受訪表示，卓榮泰目無法紀、違反濫權，此舉根本是擄人勒贖，請他懸崖勒馬不要再繼續這樣亂搞下去。

黃國昌說，行政院刪除地方政府一般補助款爭議，是卓榮泰目無法紀、違法濫權的劣習，行政院明明知道給地方政府的一般補助款是法定義務支出，也明明知道114年中央政府總預算通刪項目當中，根本沒有地方補助款這項，卓榮泰竟為讓中央政府能不被立法院決議刪除預算，刪除地方政府的一般補助款。

黃國昌痛批，現在喊出要用追加預算的方式逼立法院同意，卓榮泰此舉簡直是在「擄人勒贖」，請卓榮泰懸崖勒馬，不要繼續這樣亂搞下去了，接下來在野黨也會要求卓榮泰到立法院專案報告，說清楚講明白。

黃國昌 追加預算 補助款 濫權 卓榮泰

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