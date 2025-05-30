卓揆拋追加預算636億又惹議 政院：地方財政已顯著好轉
行政院刪減各地一般性補助款，引發地方政府反彈；閣揆卓榮泰昨拋出追加預算636億元來解決，又遭抨擊是將補助款當成政治肉票要脅立法院。行政院發言人李慧芝今重申，各地方政府在中央長期挹注下，財政已有顯著好轉，行政院是在立法院要求下，不得已才調減給予地方政府的一般性補助款。
李慧芝說，台南市政府代表在行政院院會中，提出以追加預算的方式解決中央與地方所遭遇的困境，卓榮泰在台南市府之後表示，先前提出的覆議案遭立院否決，如果各地方政府認為追加預算是可行方式，希望地方政府能發揮自身影響力，呼籲在地立委以國家為念，支持行政院辦理追加預算。
李慧芝重申，立法院大幅刪除總預算金額高達2076億，其中中央政府已被刪除1439億元，而且內容很多都是針對特定項目巨幅刪減，部分機關甚至全數刪除，嚴重衝擊業務運作，已經沒有再刪減的空間；為了避免對國防安全、外交、教育、社福等政策再進一步造成嚴重影響，因此主計總處只能調減一般性補助款，藉此達成立法院要求行政院自行調整刪減數的636億元的額度。
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