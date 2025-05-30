快訊

嘉義找到了！失蹤4天…高雄海軍少尉騎鐵馬北上「原因曝」

真子公主生了！ 日宮內廳證實：迎來第一個孫輩非常欣喜

想玩遊戲買桌機、筆電到底差在哪？網曝選購盲點：光看型號數字超危險！

聽新聞
0:00 / 0:00

跟台北私下索資跟進訴願？ 黃偉哲：是和11縣市交換意見

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲指這位台北市的「知情人士」稱「台南市向北市府索取訴願內容作為參考」，是自我感覺良好，以為各縣市都要仿效跟進訴願，實則上恐把訕笑當作仿效。本報資料照片
台南市長黃偉哲指這位台北市的「知情人士」稱「台南市向北市府索取訴願內容作為參考」，是自我感覺良好，以為各縣市都要仿效跟進訴願，實則上恐把訕笑當作仿效。本報資料照片

針對媒體報導「更有知情人士透露，包括台南市在內的其他縣市，也私下向北市府索取訴願內容作為參考。」對此，南市府表示，財稅局向各縣市政府要資料的目的是了解各縣市政府的因應做法，若就此解讀為「跟進訴願」，未免太有想像力了！

市長黃偉哲指出，縣市政府之間聯繫溝通，交換資料以促進對政策的了解，實屬正常。財稅局向11個縣市政府要資料，主要是了解各縣市的做法。這位台北市的「知情人士」卻對外宣稱是「向北市府索取訴願內容作為參考」，此種說法凸顯天龍國傲慢心態，自我感覺良好，以為各縣市都要仿效跟進訴願，實則上恐把訕笑當作仿效。

南市府指出，針對一般性補助款被刪51.68億，台南依據「五大方向撙節開支、量入為出」原則，自行規畫財政對策，原就無跟進訴願的打算，市長黃偉哲也請副市長葉澤山代表出席院會，建議提「追加預算」，獲行政院認可。

南市府財稅局說明，日前向台北、新北、宜蘭、苗栗、竹縣、雲林、嘉縣、屏東、連江、高雄、金門等等各縣市要資料，以了解如何因應，並非只跟台北要資料。要資料的動機與「跟進訴願」無關。

黃偉哲 蔣萬安 北市府

延伸閱讀

黃偉哲偕日本網紅品嘗台南夜市最夯烤「台灣鯛」 影片已上架

2025臺南市盆栽展 鹿耳門聖母廟登場

台南爆消防公務車「出入不該出現的場所」 黃偉哲：徹查

財劃法台南獲163億…藍批「嘴巴說不要」黃偉哲：蓋捷運都不夠

相關新聞

跟台北私下索資跟進訴願？ 黃偉哲：是和11縣市交換意見

針對媒體報導「更有知情人士透露，包括台南市在內的其他縣市，也私下向北市府索取訴願內容作為參考。」對此，南市府表示，財稅局...

預算遭砍北市開訴願第一槍 陳其邁：希望朝野能夠冷靜

行政院大砍縣市一般性補助款，台北市政府29日提出訴願，已有多個縣市聲援附和，高雄市長陳其邁今早受訪表示，此事源自立法院刪...

一般性補助款遭刪 詹為元嗆政院：如強盜一樣勒索立院

行政院統刪地方政府一般性補助款25％，引發熱議。台北市議員詹為元今在臉書發文，直嗆行政院是擄地方來勒索立法院，這跟綁匪、...

放行636億追加預算？ 林沛祥：補足被砍的地方補助再議

行政院統刪今年給地方政府的一般性補助款25%後，拋出編列636億元特別預算，並納入供禁伐補償及對國軍調整待遇等。國民黨立...

政院砍地方補助再要636億 藍委許宇甄：挾持全民當肉票

行政院統刪今年給地方政府的一般性補助款25%後，拋出編列636億元特別預算，並納入供禁伐補償及對國軍調整待遇等。國民黨立...

行政院擬提636億追加預算 綠委：最佳解方

行政院統刪對地方一般性補助款引發地方首長不滿，行政院長卓榮泰表示，如果立委能支持行政院636億元的追加預算，問題或許可以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。