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一般性補助款遭刪 詹為元嗆政院：如強盜一樣勒索立院

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議員詹為元表示，行政院掐住地方政府，換取立院不要對行政院監督任何預算，那以後也不需要有監督制衡、權力分立的機制。圖／本報資料照片
台北市議員詹為元表示，行政院掐住地方政府，換取立院不要對行政院監督任何預算，那以後也不需要有監督制衡、權力分立的機制。圖／本報資料照片

行政院統刪地方政府一般性補助款25％，引發熱議。台北市議員詹為元今在臉書發文，直嗆行政院是擄地方來勒索立法院，這跟綁匪、強盜有什麼不一樣？掐住地方政府，換取立院不要對行政院監督任何預算，那以後也不需要有監督制衡、權力分立的機制。

詹為元說，行政院你是綁匪嗎？這兩天行政院表示，只要追加636億的預算「還給」行政院，那他們就不會繼續砍地方政府所急切需要的一般性地方補助款。

他說，如果以後只要行政院被刪預算，就可以從一般性地方補助款來動手腳，減少中央支出，掐住地方政府的脖子，以換取立法院不要對行政院監督任何預算，那請問這個國家還需要立法院做什麼？全部都給行政拿去玩就好。

詹為元說，當中央政府都在搞強盜手段的時候，那真的離獨裁不遠了。完全不尊重國會，用其他的手段來架空國會監督的權力，行政院跟總統就去當皇帝就到好了，哪需要什麼民主選舉，哪需要什麼民主制衡？

詹為元說，地方人民不是行政院拿來談判的籌碼，也不是政院拿去換取自身利益的一個棋子，請好好的以民為主，不要用這種情緒勒索的方式，甚至現在已經從情緒勒索轉向實質勒索的方式，來獲得自身的利益，既遺憾又可恥。

補助款 行政院 情緒勒索

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