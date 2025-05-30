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預算遭砍北市開訴願第一槍 陳其邁：希望朝野能夠冷靜

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
針對近日行政院大砍預算風暴，高市長陳其邁表示，希望朝野能夠冷靜，盡快協商解決。記者王昭月／攝影
針對近日行政院大砍預算風暴，高市長陳其邁表示，希望朝野能夠冷靜，盡快協商解決。記者王昭月／攝影

行政院大砍縣市一般性補助款，台北市政府29日提出訴願，已有多個縣市聲援附和，高雄市長陳其邁今早受訪表示，此事源自立法院刪減預算的決議，才衍生這些連鎖反應，朝野應一起來解決這個問題，政治口水民眾其實已厭煩，「真心希望大家朝野能夠冷靜」。

行政院齊頭式刪除各縣市25%一般性補助款，台北市遭砍近38億，北市府29日開第一槍提出訴願，包括雲林、台東等縣市都將跟進。

高雄市長陳其邁今早參加「夏祭新鮮市」活動前受訪，開宗明義即希望行政院與立法院能協調一個解決方案，畢竟錢的源頭必須打開，各部及地方政府施政當時都會擬定一些重要事項，如果預算源頭沒有打開，同樣一個餅在做分配，不免順了姑意、逆了嫂意，所以預算應該要做一個合理的分配。

陳其邁說，此問題出在立法院當時刪減預算的決議，才衍生這些連鎖的反應，所以為了地方及國家長遠的發展，行政院與立法院應就預算問題好好做整體協商，朝野以最快速度，一起來解決這個問題，「也不要再講來講去，政治口水，民眾其實很厭煩，真的希望大家朝野「能夠冷靜」。

陳其邁 行政院 蔣萬安 立法院

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