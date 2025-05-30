放行636億追加預算？ 林沛祥：補足被砍的地方補助再議
行政院統刪今年給地方政府的一般性補助款25%後，拋出編列636億元特別預算，並納入供禁伐補償及對國軍調整待遇等。國民黨立委林沛祥今表示，先把地方的一般性補助款全面補足，再來討論追加減預算。
地方補助遭砍，引起地方政府反彈，也令地方恐陷財政困難。行政院長卓榮泰昨日表示，若各縣市立委能支持行政院提出636億的追加預算，包括禁伐補償及對國軍調整待遇的各項重要預算能夠辦理追加。
林沛祥說，要讓行政院能夠提追加減預算之前，行政院應把撥給地方的一般性補助款全面補足之後，再來討論追加減預算的事情。
林沛祥表示，行政院這次刪除一般補助款的行為，之後又要求藍白、情勒地方，要藍白通過追加減預算，這感覺像是綁匪要求家屬贖肉票。如果真要有善意，有互信基礎的互動，那請先把刪掉的地方一般補助款補回來，再來討論追加減預算如何補政府目前不足的地方。
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