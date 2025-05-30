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行政院擬提636億追加預算 綠委：最佳解方

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

行政院統刪對地方一般性補助款引發地方首長不滿，行政院長卓榮泰表示，如果立委能支持行政院636億元的追加預算，問題或許可以迎刃而解。民進黨立委許智傑表示，行政院針對各項重大預算，包括禁伐補償以及對國軍調整待遇等問題提出解方，將被刪砍的預算補回來，難道藍白還執迷不悟，想繼續阻擋嗎？

民進黨立委林俊憲表示，這剛好給藍白一個補救機會，把財務破洞補起來，希望藍白能把握這次補考，機會就只有一次，藍白不要死當；如果追加預算沒通過的話，勢必影響到中央以及地方施政，最後受害的還是人民的福利。

民進黨立委賴瑞隆表示，由行政院提出追加預算，這是最佳解方，希望朝野共同支持，這也是台灣人民的期待。

行政院 藍白 民進黨

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