行政院擬提636億追加預算 綠委：最佳解方
行政院統刪對地方一般性補助款引發地方首長不滿，行政院長卓榮泰表示，如果立委能支持行政院636億元的追加預算，問題或許可以迎刃而解。民進黨立委許智傑表示，行政院針對各項重大預算，包括禁伐補償以及對國軍調整待遇等問題提出解方，將被刪砍的預算補回來，難道藍白還執迷不悟，想繼續阻擋嗎？
民進黨立委林俊憲表示，這剛好給藍白一個補救機會，把財務破洞補起來，希望藍白能把握這次補考，機會就只有一次，藍白不要死當；如果追加預算沒通過的話，勢必影響到中央以及地方施政，最後受害的還是人民的福利。
民進黨立委賴瑞隆表示，由行政院提出追加預算，這是最佳解方，希望朝野共同支持，這也是台灣人民的期待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言