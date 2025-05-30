特別預算換補助款…白委指政院胡扯 藍營怒地方變肉票

行政院統刪今年給地方政府的一般性補助款百分之廿五後，拋出編列六三六億元特別預算，並納入供禁伐補償及對國軍調整待遇等。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇批政院如綁架犯，把地方政府當肉票；民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，照顧原住民和國軍本就該做，不要胡扯六三六億元。

王鴻薇表示，她之前已提出預算不足或窒礙難行之處可用追加預算，但行政院不循此道，直接修理地方政府；這種把地方政府當肉票的行為，正如綁架犯勒索。

王鴻薇說，行政院可以提出追加預算，立法院也會依法審查；但行政院對地方補助說砍就砍，接著拿這事情來勒索立法院，要立院支持政院追加預算，這是不對的。國民黨立委李彥秀也說，行政院追加預算只要合情合理，在野黨當然支持，但不能接受拿來作為要脅工具。

張啓楷表示，原住民禁伐補償與地方政府一般性補助款毫無關係，政府本就該照顧原住民和國軍，但別胡扯到六三六億元；面對總預算遭刪減，行政院並未深自檢討，反而大刀砍向地方補助款，衝擊各地教育、社會福利及基層建設，現在離譜到提出追加預算，「老實講這條路行不通」。

民進黨立委賴瑞隆表示，是藍白聯手刪除六三六億元，導致地方補助款出現問題，現在最佳解方就是行政院追加預算，希望朝野政黨共同支持。