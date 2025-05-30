討補助款 藍營縣市大串聯

政院統刪地方一般性補助款，衝擊各縣市財源，雙北、宜花四縣市議會國民黨團昨連線開記者會，批行政院政治報復，自以為在懲罰地方政府，其實懲罰的是全國老百姓，將擴大串聯，向中央抗爭。新北、台中市議會國民黨團也呼籲市府提訴願，必要時打行政訴訟。

北市議會國民黨團昨在記者會中痛罵「混帳卓內閣、強盜政府」，批行政院「揣著明白裝糊塗」，統刪的懲罰性作為是在「抓交替」，以報復方式修理各縣市政府。

「立院刪減預算是慣例。」議員鍾沛君說，立院前年底統刪三百億元，時任行政院長陳建仁就自行補足，卓卻裝成不知道與聞所未聞；且立院藍白黨團對社福預算補助一毛錢都沒刪，但「混帳民進黨政府」為政治鬥爭搶劫人民、地方的補助款，「這不是強盜政府，什麼才叫做強盜政府？」

北市國民黨議員汪志冰則呼籲台北市長蔣萬安應站出來，號召所有縣市提告，採取更激烈手段，否則中央根本「沒在鳥你」。議員吳世正也批民進黨心中沒有人民，只為幫大罷免添柴火。

新北議會黨團譴責行政院未經合法程序刪減地方政府一般性補助款，「假哭窮、真報復」，將民眾當成政治鬥爭人質，呼籲行政院立即收回成命，否則將用一切必要手段爭取民眾權益。

黨團書記長王威元說，中央對地方政府補助屬法定預算，行政院統刪明顯違反依法行政原則、比例原則與不當連結禁止原則，行政濫權，將繼續聯合受影響縣市向中央抗爭。議員呂家愷說，行政院認為中央補助地方是屬於「得」酌予補助，但同法條第三項明訂「一般性補助款的金額不得少於前一年度預算數」。

宜蘭、花蓮議會黨團同步表達強烈抗議。花蓮縣多名議員、村長要求中央停止政治報復；宜蘭黨團也譴責中央違背信賴保護原則，要求立即撥付已核定的一般性補助款。

花蓮吉安鄉十六年村長資歷的稻香村長鄧桂英說，當地吉豐路及吉興路平交道被列為全台危險地段，小朋友過馬路像跟死神拔河，交通部原已承諾鐵路高架化，如今卻喊卡，「難道花蓮人命不值錢？如果認為花蓮不屬中央，請把花蓮撥出來，我們願意獨立。」

台中市議會國民黨團也怒批中央違法濫權、罔顧人民權益，報復性刪減地方補助款，大刀砍向社福、教育及橋梁、道路等基礎設施預算，顯然是將政治鬥爭放第一，認為國民生活、國家基礎建設不重要。