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「補助款解方」 卓揆拋636億追加預算
行政院統刪對地方政府的一般性補助款百分之廿五，引發地方反彈，行政院長卓榮泰昨提解方，他說，若立委支持行政院提出的六三六億元追加預算，問題或可迎刃而解。
立法院一月刪減今年度中央政府總預算，還要求政院自行調整刪除六三六億元；行政院以窒礙難行為由，統刪中央給各地方政府一般性補助款百分之廿五，在野黨和地方質疑違法刪減法律義務支出。
台中市長盧秀燕和台北市副市長林奕華上周在行政院會替地方請命；台南市副市長葉澤山昨在行政院會提出臨時動議，建議以追加預算回填一般補助款，解決地方困難。
行政院發言人李慧芝會後轉述，卓榮泰會中回覆，今年中央政府總預算刪減數達二○七六億元，每一筆錢都直接跟人民相關，行政院被要求調整支出結構，刪除部分一般性補助款，是唯一可行的做法。
卓榮泰指出，立法院刪減六三六億元，讓行政院跟地方政府都窒礙難行；主計總處盤點後認為，部分縣市政府尚有舉債空間，也可運用歲計賸餘或樽節非必要支出等來因應。卓榮泰說，他理解各縣市政府的為難，而行政院也有為難之處，向立法院提出的覆議也被否決。
卓榮泰指出，當初立法院審議總預算，非常感謝台南和高雄立委都支持行政院，未來若各縣市立委也能支持行政院提出六三六億元的追加預算案，其中還會包含禁伐補償，及對國軍調整待遇的各項重要預算；問題或許可以迎刃而解，不失為一個解決的方法。
卓榮泰提到，期待各縣市可以發揮影響力，讓選區立委能夠支持行政院辦理追加預算，期待大家共同努力。
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