蔣萬安開第一槍 補助款遭砍 北市府提訴願

行政院統刪地方一般性補助款，引發各縣市政府強烈反彈。台北市長蔣萬安開第一槍，委任律師昨赴行政院提訴願，向中央「連本帶利追償」被刪減款項，雲林、台東和南投將跟進。新北、桃園和台中市府也在評估中。

雙北、宜花四縣市議會國民黨團昨共同聲援縣市政府採訴願等行政救濟手段，甚至司法訴訟，捍衛預算。

北市遭行政院刪減約卅八億元，市府五月廿二日發函行政院說明統刪違反新財劃法第卅條規定，行政院已讀不回；蔣萬安廿七日赴市議會總質詢，即表達將訴願並向中央「連本帶利追償」。

訴願書說明，依財政收支劃分法第卅條第三項規定，一般性補助款項金額不得少於修正施行前一年度預算編列數，但行政院修正刪減後已違反規定，也產生重大衝擊。

蔣萬安昨在議會總質詢砲火全開，他說：「行政院以大刀砍向弱勢社福跟教育，我覺得這是非常惡劣的選擇」。他請綠營議員說服民進黨和卓榮泰恢復地方補助款，不用追加預算，也不須再經立法院審議。

「過去立法院各會期審議預算都有統刪。」蔣萬安說，過往行政院從未選擇統刪一般補助款，行政院要人民共體時艱、勒緊褲帶，卻看到民進黨高官用公務車載寵物美容，「我想民眾無法接受」。

雲林縣長張麗善怒批中央以統刪、緩撥和增加地方自籌款「三殺」地方財源，「中央已違憲」。張麗善表示，雲林不只被刪卅七點六億元一般性補助款，中央統籌分配稅款從一月就緩撥，累計十二億元；各部會還大幅增加計畫型補助的地方自籌款比率，若加總下半年，影響金額恐逾五十億元。

台東縣遭刪近廿三億元，縣府將跟進提訴願，縣長饒慶鈴說，「若大家不站出來，明天中央可能砍掉任何預算。」南投縣府也表示，南投被刪減達卅四點九億元，嚴重衝擊縣府財政和建設，預計端午連假後提訴願。

新北、桃園和台中市也在評估是否跟進。台中市長盧秀燕說，地方政府告中央政府不好看，不希望走到那一步，盼中央懸崖勒馬，若無效果也會有相應作法。

桃園市長張善政表示，中央統刪有違法之虞，市府正研議找出適當法源，發文提醒，並表達「你做這事是違法的」。新北副市長劉和然說，過去統刪不曾拿民生項目開刀，這次行政院作法傷害地方，自傷也很大，未來弱勢族群反彈，中央也難倖免。

針對台北市政府赴行政院提出訴願，行政院發言人李慧芝表示尊重。李慧芝表示，政院雖刪除一般性補助款百分之廿五，但地方的歲計賸餘有七○八億元，顯示地方有充足財源，這次希望地方可以一起共體時艱。