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政院刪補助款蔣萬安提訴願 台南私下討範本？市府回應了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
一般補助款台南市刪減金額高達51.68億元，市長黃偉哲今天已由副市長葉澤山出席行政院會向中央提出追加預算解方。聯合報系資料照
一般補助款台南市刪減金額高達51.68億元，市長黃偉哲今天已由副市長葉澤山出席行政院會向中央提出追加預算解方。聯合報系資料照

有關台北市政府針對中央刪減一般性補助款提起訴願，傳出台南市私下索取當範本，南市府晚間聲明純屬臆測，特予澄清。

台南市府表示，有關各縣市一般性補助款統刪27.3%，台南市刪減金額高達51.68億元，為全台第三高，市長黃偉哲日前已於5月22日召開記者會對外說明，市府將採取五大方向撙節支出、量入為出，以確保社會福利及教育支出不受影響。

台南市政府財政稅務局為了解各縣市因應措施，分別與苗栗、雲林、竹縣、金門、連江、宜蘭、新北市及台北市、嘉縣、高市及屏東縣等11縣市，溝通並交換如何進行財務調度及運作機制，並非如媒體所稱，要索取範本以向中央提起訴願，而且，市府在瞭解台北市訴願書內容後，認為論述依據薄弱，並無驚人之處，恐是台北市單方面的想法，台南市不予認同也不會跟進。

財稅局長李建賢指出，面對新版財劃法不公及一般性補助款刪減所造成財政衝擊，財稅局已與主計處連日溝通討論對策，除了掌握各縣市作法外，更積極盤點目前尚未發包之工程、補助預算及活動等，力求將錢花在刀口上，讓市政仍得持續運作不受影響。

為能順利度過這次難關，台南市副市長葉澤山已於今日向中央提出追加預算解方，籲請立法院能予以支持，以還給地方應有權益。

黃偉哲 補助款 蔣萬安 台南

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