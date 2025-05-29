政院刪補助款蔣萬安提訴願 台南私下討範本？市府回應了

有關台北市政府針對中央刪減一般性補助款提起訴願，傳出台南市私下索取當範本，南市府晚間聲明純屬臆測，特予澄清。

台南市府表示，有關各縣市一般性補助款統刪27.3%，台南市刪減金額高達51.68億元，為全台第三高，市長黃偉哲日前已於5月22日召開記者會對外說明，市府將採取五大方向撙節支出、量入為出，以確保社會福利及教育支出不受影響。

台南市政府財政稅務局為了解各縣市因應措施，分別與苗栗、雲林、竹縣、金門、連江、宜蘭、新北市及台北市、嘉縣、高市及屏東縣等11縣市，溝通並交換如何進行財務調度及運作機制，並非如媒體所稱，要索取範本以向中央提起訴願，而且，市府在瞭解台北市訴願書內容後，認為論述依據薄弱，並無驚人之處，恐是台北市單方面的想法，台南市不予認同也不會跟進。

財稅局長李建賢指出，面對新版財劃法不公及一般性補助款刪減所造成財政衝擊，財稅局已與主計處連日溝通討論對策，除了掌握各縣市作法外，更積極盤點目前尚未發包之工程、補助預算及活動等，力求將錢花在刀口上，讓市政仍得持續運作不受影響。

為能順利度過這次難關，台南市副市長葉澤山已於今日向中央提出追加預算解方，籲請立法院能予以支持，以還給地方應有權益。