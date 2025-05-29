快訊

劉若英「忘了我記得」爆抄襲美劇！Netflix回應曝光

又出包？司機員稱「不會開E500型」拒接班釀誤點 台鐵致歉

永豐金證券宣布 以新臺幣16.28億元合併臺灣匯立證券

政院刪地方補助款 連江縣長不考慮訴願：死路一條

中央社／ 連江縣29日電
連江縣長王忠銘。聯合報系資料照
連江縣長王忠銘。聯合報系資料照

針對行政院刪減地方一般性補助款國民黨籍連江縣長王忠銘今天對媒體表示，已請財主單位先找出可暫緩實施的計畫，並持續透過管道與中央政府溝通，不考慮訴願。

連江縣長王忠銘今天下午接受媒體電話訪問時說，連江縣財政仰賴中央補助比例很高，若提出訴願形同「死路一條」，故不考慮提訴願；但仍不放棄透過各種管道與中央溝通，盼能將衝擊降到最低。

王忠銘指出，行政院刪減連江縣114年一般性補助款新台幣3億7千萬元，刪減比率為27.3%，對縣內教育、社會福利、一般建設的各項計畫預定執行目標，造成大幅影響，更使整個行政體系混亂，身為首長覺得很痛苦。

他表示，全縣年度自籌財源為4億餘元，僅佔全體決算數51億餘元的8%，其餘皆來自中央補助。財劃法遲遲未正式通過，如今行政院再砍一般性補助款3億7千萬元，讓自籌財源能力本就不佳的連江縣，財政更加捉襟見肘。

王忠銘表示，為補足此缺口，他已要求財政稅務局與主計處，先將無合約或未發生權責關係的計畫，能暫緩實施的就暫緩實施，尚未招標者則預先控管，並針對執行中的計畫逐步管控支出。

若預算仍不足，恐將走上貸款一途。但他無奈表示，貸款程序複雜不說，「請問誰願意借錢給連江縣」。

財劃法 補助款 行政院 王忠銘 國民黨

延伸閱讀

一般性補助款遭刪 連江縣藍綠各有看法

一般性補助款被刪影響地方施政 雲林縣長張麗善將提訴願

反對刪減一般性補助款 北市派律師親往行政院遞交提訴書

抗政院刪地方補助款 北市府今提訴願下午4時30分送件

相關新聞

歷年政院從未刪補助款 蔣萬安轟非常惡劣選擇：大刀砍向弱勢

行政院刪減地方一般性補助款，院長卓榮泰希望立委支持行政院提出的636億元追加預算。台北市長蔣萬安下午在議會總質詢時，綠營...

政院刪地方補助款 連江縣長不考慮訴願：死路一條

針對行政院刪減地方一般性補助款，國民黨籍連江縣長王忠銘今天對媒體表示，已請財主單位先找出可暫緩實施的計畫，並持續透過管道...

政院大手一揮砍23億預算 台東將提訴願

中央削減地方政府一般性補助款27.3%，台東縣遭刪近23億元，縣府不僅表達不合理、不公平，將跟進北市府提起速願。

一般性補助款被刪影響地方施政 雲林縣長張麗善將提訴願

針對雲林縣一般性補助款被中央刪減27.32%，會不會影響地方財政，是否提起訴願和行政訴訟，今天議會總質詢引起多位議員關切...

與綠議員激辯補助款 蔣萬安反擊：問題核心是「不要苛扣」

行政院統刪地方政府一般性補助款25%惹議，行政院長卓榮泰今說要提追加預算解決。議員鍾佩玲今質詢此題，台北市長蔣萬安認為，...

反對刪減一般性補助款 北市派律師親往行政院遞交提訴書

行政院統刪中央對地方一般性補助款，引發地方政府強烈反彈，台北市政府向行政院提出訴願，下午派律師陳憲政親自攜帶訴願書送往行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。