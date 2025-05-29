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花蓮藍營批統刪地方補助款 綠營：沒有因哪有果

中央社／ 花蓮縣29日電

行政院近日刪減中央給地方的一般性補助款25%，國民黨花蓮縣議會黨團今天與12名在地村里長，喊話中央恢復應有補助。議會民進黨團則說，藍白胡亂刪除中央總預算，沒有因怎麼會有果。

國民黨花縣議會黨團總召吳建志說，中央違法刪減新台幣636億的地方一般性補助款，這筆補助款是地方政府支應基層公務員薪資、教育及社福等重要財源，讓財政困窘的地方政府雪上加霜，重創地方財政自主，若中央再不重視，不排除串連各縣市北上抗議。

吉安鄉稻香村長鄧桂英說，稻香平交道被評估為危險路口，原爭取到的高架化，上月突然被告知不做了，現在又砍地方預算，基層聲音不被重視，「若認為花蓮不屬於中央一份子，我們願意獨立」。

記者會上村里長及議員們高喊「停止政治報復、停止中央濫權、停止預算獨裁」。吉安鄉永安村長郭仁添說，感覺花蓮被中央針對，不需要這樣的中央政府。

花蓮縣議會民進黨團下午回應，中央補助花蓮縣政府經費逐年增加，平均每年多給48億元，反觀花蓮縣府2023年至2025年地震、風災復建工程仍有300多件沒執行完，經費給再多仍執行不完，反問花蓮縣府有好好施政嗎？

花蓮縣議會民進黨團指出，中央總預算被國民黨立院黨團總召傅崐萁主導的藍白優勢刪減，導致波及地方補助款，喊話傅崐萁該多爭取預算，而不是刪減花蓮預算，應好好說明、補救被刪減的中央總預算，不要煽動操弄地方仇視中央。

補助款 花蓮縣政府 總預算

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