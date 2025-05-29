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歷年政院從未刪補助款 蔣萬安轟非常惡劣選擇：大刀砍向弱勢

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安。記者曾學仁／攝影

行政院刪減地方一般性補助款，院長卓榮泰希望立委支持行政院提出的636億元追加預算。台北市長蔣萬安下午在議會總質詢時，綠營議員認為蔣萬安應該說服北市國民黨5立委支持追加預算，蔣萬安反批，聰明是一種天賦、善良是一種選擇，今天行政院卻選擇大刀砍向弱勢社福跟教育「我覺得這是非常惡劣的選擇」。

議員林亮君質詢時問蔣萬安，應該支持行政院追加預算，蔣萬安說，據他了解，被刪掉的預算不能用追加方式來補上，另外，其實立法委員並沒有刪地方一般性補助預算，只是統刪，行政院應該選擇用其他專案計畫，不應該選擇刪地方一般補助款，因為這是攸關教育、弱勢和社福。

林亮君也問，若不能刪一般性補助款，要刪在什麼地方？蔣萬安說，行政院可以去調整，不應去選擇地方一般補助款，這屆立法院並不是第一次統刪，過去每年、每個會期都是統刪，但「從來沒有選擇一般地方補助款」蔣萬安還說，聰明是一種天賦，善良是一種選擇，行政院卻選擇大刀砍向弱勢社福跟教育，這是非常惡劣的選擇。

林亮君表示，她知道市長最重視的是敬老禮金、好孕專車，這些都可由地方縣市政府依照自己的政策，可以優先來辦，但是刪減37億，絕對會受到影響，所以這也是她所講的，其實市長你應該也要說服台北市的國民黨5立委，在行政院希望追加預算、恢復原列數時，應該要支持，且市府提訴願，曠日廢時。

蔣萬安反問，議員可以說服民進黨，卓院長，只要恢復地方補助款，什麼問題都沒有，這是最快的方式，不用提追加預算，也不需要再經過立法院審議。

蔣萬安說，過去立法院每一個會期審議預算，都會有統刪，都是這樣的比例，沒有一次行政院會去選擇砍地方一般補助款，所以他支持一毛都不能少，支持連本帶利、加計利息向中央討回來。

補助款 行政院 蔣萬安 統刪 民進黨 林亮君 國民黨 卓榮泰

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