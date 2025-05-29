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一般性補助款被刪影響地方施政 雲林縣長張麗善將提訴願

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善。聯合報系資料照
雲林縣長張麗善。聯合報系資料照

針對雲林縣一般性補助款被中央刪減27.32%，會不會影響地方財政，是否提起訴願和行政訴訟，今天議會總質詢引起多位議員關切，縣長張麗善表示，縣府一再理性呼籲中央能懸崖勒馬，盡速補足補助款，雲林縣府除將提起訴願，也會和其他縣市共同研議提起行政訴訟，為鄉親爭取權益。

今天雲林議會總質詢，議員張維心、黃文祥及王又民等人再關切一般性補助款刪減所帶來的後果與因應對策。

張麗善答詢時指出，中央總預算遭立院統刪卻要地方政府埋單，雲林縣不只被刪37.6億元一般性補助款，中央統籌分配稅款從1月就有緩撥情形，至今累計緩撥12億元，此外中央各部會還大幅增加計畫型補助的地方自籌款比例，中央用盡手段三殺地方財源，已造成地方困境。若加總下半年統籌分配款的緩撥、一般補助款刪減與提高地方自籌負擔，影響金額粗估超過50億元。

張麗善說，一般性補助款經立院三讀通過是法定預算，法定預算就要依法行政、執行。中央此舉已涉違法違憲，縣府當然要提出行政訴訟。事實上，中央補助地方政府的一般性補助款，主要用於協助社福津貼，對弱勢民眾是重要的救命錢，地方政府如沒有苦民所苦，逕依中央的刪減去控管弱勢族群的補助，對弱勢者將會苦不堪言。

張麗善強調，縣府會確保弱勢民眾的生活，若真有不足之處，縣府將設法籌措財源。此外，可能受影響的教育經費和公務人員薪資，也會確保如期撥款，至於基礎建設則可能依財政情況進行調整或延緩實施。

張麗善重申，希望中央能苦民所苦，理性面對，盡速補足刪減的一般性補助款。否則，縣府將先行提起訴願，再與其他縣市政府共同討論行政訴訟事宜，表達對中央不合理刪減補助的不滿，全力維護民眾權益。

雲林縣議會針對一般性補助款被刪減提出質詢，縣長張麗善表明將提出訴願。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣議會針對一般性補助款被刪減提出質詢，縣長張麗善表明將提出訴願。記者蔡維斌／翻攝

雲林 補助款 統刪 張麗善 基礎建設

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