聽新聞
0:00 / 0:00
與綠議員激辯補助款 蔣萬安反擊：問題核心是「不要苛扣」
行政院統刪地方政府一般性補助款25%惹議，行政院長卓榮泰今說要提追加預算解決。議員鍾佩玲今質詢此題，台北市長蔣萬安認為，如果不違法刪除地方一般補助款，根本不需要追加預算，問題核心是不要苛扣。雙方你一言我一句，氣氛緊張。
蔣萬安今下午赴議會總質詢，民進黨鍾佩玲指出，行政院長卓榮泰今在院會說636億元要提追加預算，不失為解決統刪25%的辦法，希望所有縣市立委都可以支持，也問蔣萬安支持？蔣回應，尊重立法院決議，也認為「如果他不違法刪除地方一般補助款，根本不需要追加預算。」
鍾佩玲一聽，要蔣萬安搞清楚，如果當初藍白沒有請中央政府統刪636億元，後續統刪地方25%根本不會出現。蔣萬安說，他的了解是立法委員沒有刪除地方一般補助款，也強調只要行政院依法把一般補助款撥給地方就沒問題，「地方補助款都已經核定了，根本不需要苛扣。」
鍾佩玲對此表示，如果蔣萬安沒辦法正面回答這個問題、他怎麼做，自己都尊重，但提醒蔣不要誤導民眾。她也分享總統賴清德「菩薩畏因、眾生畏果」，現在行政院的確以蒼生為念，所以想辦法提解決辦法。
蔣萬安答說，行政院只要把核定的一般補助款撥給地方政府，根本不需要再提追加預算。他希望行政院以蒼生為念、以民生為主，就不要苛扣地方一般補助款，這都攸關孩子、教育、社福、弱勢，問題核心是不要苛扣。
現場氣氛愈來愈僵，鍾佩玲直言，沒有在跟蔣萬安參加辯論比賽，希望這件事情可以圓滿解決，自己不是要跟市長辯論、不是參加大聲公比賽、也不是大聲就贏。行政院提出解套方案，希望台北市長蔣萬安也可以提出自己想法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言