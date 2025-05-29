快訊

太魯閣號案禍首李義祥肇逃無罪變有罪 審判長曝理由

快篩許可證僅核發3天「這公司股價漲3%」基層起疑心 食藥署回應

聽新聞
0:00 / 0:00

與綠議員激辯補助款 蔣萬安反擊：問題核心是「不要苛扣」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安。記者曾學仁／攝影

行政院統刪地方政府一般性補助款25%惹議，行政院長卓榮泰今說要提追加預算解決。議員鍾佩玲今質詢此題，台北市長蔣萬安認為，如果不違法刪除地方一般補助款，根本不需要追加預算，問題核心是不要苛扣。雙方你一言我一句，氣氛緊張。

蔣萬安今下午赴議會總質詢，民進黨鍾佩玲指出，行政院長卓榮泰今在院會說636億元要提追加預算，不失為解決統刪25%的辦法，希望所有縣市立委都可以支持，也問蔣萬安支持？蔣回應，尊重立法院決議，也認為「如果他不違法刪除地方一般補助款，根本不需要追加預算。」

鍾佩玲一聽，要蔣萬安搞清楚，如果當初藍白沒有請中央政府統刪636億元，後續統刪地方25%根本不會出現。蔣萬安說，他的了解是立法委員沒有刪除地方一般補助款，也強調只要行政院依法把一般補助款撥給地方就沒問題，「地方補助款都已經核定了，根本不需要苛扣。」

鍾佩玲對此表示，如果蔣萬安沒辦法正面回答這個問題、他怎麼做，自己都尊重，但提醒蔣不要誤導民眾。她也分享總統賴清德「菩薩畏因、眾生畏果」，現在行政院的確以蒼生為念，所以想辦法提解決辦法。

蔣萬安答說，行政院只要把核定的一般補助款撥給地方政府，根本不需要再提追加預算。他希望行政院以蒼生為念、以民生為主，就不要苛扣地方一般補助款，這都攸關孩子、教育、社福、弱勢，問題核心是不要苛扣。

現場氣氛愈來愈僵，鍾佩玲直言，沒有在跟蔣萬安參加辯論比賽，希望這件事情可以圓滿解決，自己不是要跟市長辯論、不是參加大聲公比賽、也不是大聲就贏。行政院提出解套方案，希望台北市長蔣萬安也可以提出自己想法。

行政院統刪地方政府一般性補助款25%惹議，民進黨北市議員鍾佩玲今就此質詢台北市長蔣萬安。圖／取自YouTube「臺北市議會」
行政院統刪地方政府一般性補助款25%惹議，民進黨北市議員鍾佩玲今就此質詢台北市長蔣萬安。圖／取自YouTube「臺北市議會」

鍾佩玲 補助款 行政院 蔣萬安 統刪 卓榮泰

延伸閱讀

監院糾正北市府剴剴案 市長蔣萬安「該怎麼罰就怎麼罰」

北市扭蛋機暗藏18禁色情玩具 市長蔣萬安：商業處邀各單位整體稽查

扭蛋機竟暗藏情色震動棒！兒少暴露於情色環境 台北市長蔣萬安要查了

高官公務車載寵物美容卻要共體時艱？蔣萬安：無法接受

相關新聞

歷年政院從未刪補助款 蔣萬安轟非常惡劣選擇：大刀砍向弱勢

行政院刪減地方一般性補助款，院長卓榮泰希望立委支持行政院提出的636億元追加預算。台北市長蔣萬安下午在議會總質詢時，綠營...

政院大手一揮砍23億預算 台東將提訴願

中央削減地方政府一般性補助款27.3%，台東縣遭刪近23億元，縣府不僅表達不合理、不公平，將跟進北市府提起速願。

一般性補助款被刪影響地方施政 雲林縣長張麗善將提訴願

針對雲林縣一般性補助款被中央刪減27.32%，會不會影響地方財政，是否提起訴願和行政訴訟，今天議會總質詢引起多位議員關切...

與綠議員激辯補助款 蔣萬安反擊：問題核心是「不要苛扣」

行政院統刪地方政府一般性補助款25%惹議，行政院長卓榮泰今說要提追加預算解決。議員鍾佩玲今質詢此題，台北市長蔣萬安認為，...

反對刪減一般性補助款 北市派律師親往行政院遞交提訴書

行政院統刪中央對地方一般性補助款，引發地方政府強烈反彈，台北市政府向行政院提出訴願，下午派律師陳憲政親自攜帶訴願書送往行...

齊頭式砍補助款 台南建議追加預算政院表支持

一般補助款刪減逾51億，恐將衝擊台南建設與人民福祉，台南市長黃偉哲請副市長葉澤山代表今天出席行政院會時提出討論，建議以追...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。