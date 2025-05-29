反對刪減一般性補助款 北市派律師親往行政院遞交提訴書
行政院統刪中央對地方一般性補助款，引發地方政府強烈反彈，台北市政府向行政院提出訴願，下午派律師陳憲政親自攜帶訴願書送往行政院收發處，成為首個採取法律行動的縣市。
北市財政局長胡曉嵐指出，新的財劃法規定，中央政府給予地方政府的一般性補助款，金額不得少於修正施行前一年度的預算編列數，但台北市114年度一般性的補助款被刪減為101億元，少於113年的預算數126億元，已經明確違反新的財劃法第30條的規定。
對於此次補助款統刪爭議，各地方政府表示此舉將嚴重影響地方建設與民生福利支出。地方政府認為，中央此次統刪補助款的作法有違法之虞，不僅影響地方自治，更可能損及民眾權益。此次爭議源於行政院統刪中央對地方的一般性補助款，各縣市政府認為此舉將造成地方財政重大衝擊，地方政府強調，將透過法律途徑，維護地方應有的預算分配權益。
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