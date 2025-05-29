反對刪減一般性補助款 北市派律師親往行政院遞交提訴書

行政院統刪中央對地方一般性補助款，引發地方政府強烈反彈，台北市政府向行政院提出訴願，下午派律師陳憲政親自攜帶訴願書送往行政院收發處，成為首個採取法律行動的縣市。

北市財政局長胡曉嵐指出，新的財劃法規定，中央政府給予地方政府的一般性補助款，金額不得少於修正施行前一年度的預算編列數，但台北市114年度一般性的補助款被刪減為101億元，少於113年的預算數126億元，已經明確違反新的財劃法第30條的規定。