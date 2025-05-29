齊頭式砍補助款 台南建議追加預算政院表支持

一般補助款刪減逾51億，恐將衝擊台南建設與人民福祉，台南市長黃偉哲請副市長葉澤山代表今天出席行政院會時提出討論，建議以追加預算的方式，來解決地方面臨的困難，獲得行政院支持。

葉澤山表示，該建議立刻獲得行政院長卓榮泰支持，表示「以追加預算的方式，來解決地方面臨的困難，將不失為一個解決的方法」，葉澤山指出，卓榮泰院長於會中也請各縣市政府尋求立法委員的支持，希望立院支持辦理追加預算。

市府表示，中央政府總預算遭立法院刪減，且被要求自行調整刪減數新台幣636億元，對此，行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，其中屏東縣減少52.5億最多、高雄刪減51.9、台南市51.7億、台北市則是37.9億。

葉澤山表示，針對台南一般性補助款被刪51.9億，市長黃偉哲近來焦頭爛額盤點市府預算，在人事費不能刪、福利不能減情況下，又想要有地方建設，「巧婦難為無米之炊」，因此責成他出席行政院時提出討論。

葉澤山指出，他在院會臨時動議時說明，齊頭式砍25%預算，導致南部縣市被砍預算最多，建議行政院以追加預算方式辦理，以解決地方面臨的困境。

葉澤山表示，感謝行政院長卓榮泰認同支持，院長也請地方政府尋求立委的協助，支持追加預算方案。