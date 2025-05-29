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政院砍完地方補助再伸手要錢 李彥秀：不接受要脅

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照

行政院統刪今年給地方政府的一般性補助款25％引起反彈，行政院長卓榮泰今表示，若各縣市立委能支持行政院提出636億的追加預算，不失為一個解決的方法。國民黨立委李彥秀表示，行政院追加預算合理，在野黨當然支持，但不能接受拿來要脅在野黨。

地方補助遭砍，引起地方政府反彈，也令地方恐陷財政困難。台南市代表今在行政院會建議中央透過追加預算解決地方困難，卓榮泰表示，若各縣市立委能支持行政院提出636億的追加預算，包括禁伐補償及對國軍調整待遇的各項重要預算能夠辦理追加。而台北市長蔣萬安已決定開第一槍，針對一般補助款被刪，派員赴行政院提訴願。

李彥秀說，地方一般性補助款是法律明文規定，而且今年度2500億元預算，立法院一毛都沒有刪減照案通過，行政院依法就必須依法行政，執行「預算案」，沒有討價還價的空間。

李彥秀表示，政院統刪地方一般性補助款，對各縣市衝擊影響巨大，支持蔣萬安「硬起來」採取司法訴訟捍衛市政府的預算，捍衛台北市民的權益，並向中央「連本帶利追償」，到底誰在捍衛民眾權益？誰在政治操作？人民的眼睛是雪亮的。

李彥秀認為，卓榮泰提出立法院支持636億元追加預算，包括禁伐補償、調整國軍待遇的重要預算，換取統刪地方一般性補助款25%，真的是拿雞蛋比雞腿，更證明了行政院根本就是綁架「地方一般性補助款」，作為威脅在野黨的談判籌碼。行政院的追加預算只要合情合理，在野黨當然會支持，但是拿來作為要脅的工具，是完全不能接受的。

行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

補助款 行政院 統刪 李彥秀 卓榮泰

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