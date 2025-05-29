卓榮泰拋追加預算不砍地方補助 張啓楷嗆這條路行不通

針對統刪地方政府一般性補助款，行政院長卓榮泰今天提出解方，期盼朝野立委支持636億元追加預算，包括原住民禁伐補償、國軍待遇調整等問題都能迎刃而解。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，這條路行不通，「麻煩不要砍地方補助款，更不要想到追加預算的方式。」

立法院刪減今年度中央政府總預算，行政院統刪地方一般性補助款25%，台南市副市長葉澤山今天在行政院會提出臨時動議，建議以追加預算方式來解決地方面臨的困難。卓榮泰在會中表示，如果各縣市立委支持行政院提出636億元追加預算，「禁伐補償、國軍調整待遇等各項重要預算辦理追加，將不失為一個解決的方法。」

針對卓榮泰拋出追加預算，張啓楷稍早受訪時說，根據立法院去年三讀通過的法律案，政府本來就應該編列禁伐補償預算，行政院違法在先應該先追究其法律責任，況且原住民禁伐補償與一般性補助款毫無關係，「照顧原住民國軍本來就該做，但是不要胡扯亂扯636億元。」

張啓楷表示，原住民保留地禁伐補償條例早在去年三讀通過，行政院沒有編足預算本來就該改過自新，而不是胡扯亂扯最後慘遭自打臉，「今年度總預算本來就應該編足，現在把A跟B湊在一起，根本沒有任何關係。」

張啓楷稍早也透過影片向媒體指出，今年度中央政府總預算膨脹太多，因此立法院適度統刪636億元，2002年前總統陳水扁執政時期，當年度總預算統刪金額高達658億元，況且規模也只有今年度總預算的一半，時任行政院長張俊雄做得到，為什麼現任閣揆卓榮泰卻做不到。

張啓楷批評，行政院並未看緊人民的納稅錢，反而把大刀砍向地方補助款，衝擊各地教育、社會福利及基層建設，今天更離譜提出追加預算，老實講這條路行不通，麻煩政府先靜下心來，檢討國發基金不當投資、財團法人改革等議題，反而會獲得人民的掌聲，「麻煩不要砍地方補助款，更不要想到追加預算的方式。」