快訊

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝二原因讓他「政治幻滅」

才因襲臀被判刑5個月…孫生再因涉偷拍妨害性自主 遭警方拘提到案

勞動部公布職類別薪資 機師月薪32.3萬居冠、房務員不到3.1萬

聽新聞
0:00 / 0:00

中央刪一般補助款 張善政：將發函中央告知「你違法」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政表示，釐清相關法條後，將發函行政院爭取補助款。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政表示，釐清相關法條後，將發函行政院爭取補助款。記者陳俊智／攝影

中央刪地方一般性補助款，台北市長蔣萬安今開第一槍，派員下午提訴願；桃園市長張善政今赴議會備詢也被議員詢問此事態度，他表示中央動作恐有違法之虞，將確認相關法條，函文跟中央爭取經費。

國民黨桃園市議員徐其萬表示，中央刪桃園一般性補助款非常不合理，尤其這個錢是去年就核定的，立法院也沒刪減這些預算，行政院不能以其他預算被刪就砍地方補助款。

張善政表示，今年的一般性補助款已是法定預算，中央刪今年的一般性補助款，恐有違法之虞，法務局與相關局處正在研議，我們會找適當的法源，提醒中央，積極跟中央溝通爭取。

記者會後追問市府會如何爭取補助款，張善政再次強調「法定預算不可以這樣隨便刪」，指相關法條釐清之後，就會發函行政院表達「你做這個事情是違法的」。

補助款 張善政

延伸閱讀

桃捷綠線潛盾明再加一 拚2027年貫通所有隧道

綠營批施政滿意度敬陪末座 張善政：民調不該只看一家

黨魁月改選朱立倫首度表態願交棒 張善政笑著這樣回

中央大學3543位學生畢業 張善政致詞為這事喊「不」

相關新聞

卓揆拋追加預算不砍地方補助 張啓楷嗆：別想 此路不通

針對統刪地方政府一般性補助款，行政院長卓榮泰今天提出解方，期盼朝野立委支持636億元追加預算，包括原住民禁伐補償、國軍待...

中央刪一般補助款 張善政：將發函中央告知「你違法」

中央刪地方一般性補助款，台北市長蔣萬安今開第一槍，派員下午1時提訴願；桃園市長張善政今赴議會備詢也被議員詢問此事態度，他...

中央違法刪補助款636億 新北國民黨團批：把人民當人質

行政院統刪地方補助款，新北市議會國民黨團今天召開記者會，譴責行政院未經合法程序，片面齊頭式刪減全國地方政府一般性補助款高...

監院不滿業務費遭刪96%聲請釋憲 憲法法庭28日同意受理

監察院不滿立法院刪除今年度中央政府總預算案中的監察院歲出預算法定預算，聲請法規範憲法審查，憲法法庭經依憲法訴訟法第32條...

卓揆拋統刪補助款解方 籲立委支持636億追加預算

行政院統刪今年對地方政府的一般性補助款25％，引發地方反彈，台南市代表今在行政院會建議中央透過追加預算解決地方困難，行政...

抗政院刪地方補助款 北市府今提訴願下午4時30分送件

政院統刪地方一般性補助款，對各縣市衝擊巨大，台北市長蔣萬安今開第一槍，針對一般補助款被刪提起訴願，下午4時30分，北市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。