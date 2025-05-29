中央刪一般補助款 張善政：將發函中央告知「你違法」

中央刪地方一般性補助款，台北市長蔣萬安今開第一槍，派員下午提訴願；桃園市長張善政今赴議會備詢也被議員詢問此事態度，他表示中央動作恐有違法之虞，將確認相關法條，函文跟中央爭取經費。

國民黨桃園市議員徐其萬表示，中央刪桃園一般性補助款非常不合理，尤其這個錢是去年就核定的，立法院也沒刪減這些預算，行政院不能以其他預算被刪就砍地方補助款。

張善政表示，今年的一般性補助款已是法定預算，中央刪今年的一般性補助款，恐有違法之虞，法務局與相關局處正在研議，我們會找適當的法源，提醒中央，積極跟中央溝通爭取。

記者會後追問市府會如何爭取補助款，張善政再次強調「法定預算不可以這樣隨便刪」，指相關法條釐清之後，就會發函行政院表達「你做這個事情是違法的」。