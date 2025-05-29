中央違法刪補助款636億 新北國民黨團批：把人民當人質

行政院統刪地方補助款，新北市議會國民黨團今天召開記者會，譴責行政院未經合法程序，片面齊頭式刪減全國地方政府一般性補助款高達636億元，新北市遭砍30.44億元，痛批中央「假哭窮、真報復」，將民眾當成政治鬥爭的人質，呼籲行政院應立即收回成命，重新核定補助款，否則不排除要求新北市府提出行政訴訟等救濟途徑，用一切必要手段，捍衛民生權益。

黨團書記長王威元指出，中央對地方政府補助是依財政收支劃分法及地方制度法補助辦法所為，有法律效力，各地方政府已依行政院原核定金額，依法編列在114年度預算，經地方議會三讀通過，屬於「法定預算」。

王威元說，如今行政院以未經補助辦法明定事由統一刪減25%，明顯違反依法行政原則、比例原則與不當連結禁止原則，形同行政濫權、恣意妄為。今天有許多縣市議會黨團一起同步召開記者會，就是要一同嚴正向中央表達抗議， 也要求市府必須立刻有動作，捍衛市民應得的法定權益，也將繼續聯合其他受影響的縣市，一起向中央抗爭。

議員江怡臻質疑，行政院刪減新北市高達30.44億元的一般性補助款，其中社會福利支出被削減16.12億元，減幅高達35.86%，將直接影響中低收入族群、身心障礙者以及弱勢兒童的照顧；教育補助遭砍7.6億元，減幅達21.83%，波及營養午餐、課後輔導、校園設施更新與特教資源；基礎設施經費則減少6.72億元，減幅24.86%，其中道路、橋梁、下水道、農路與公園改善等與民眾生活安全、衛生最息息相關的工程建設，恐將因此受阻。

議員呂家愷說，行政院認為中央補助地方是屬於「得」酌予補助，意即並沒有一定強制力，但事實上是民進黨又在玩弄斷章取義的文字遊戲，同一法條的第三項就說的很明白「一般性補助款的金額不得少於前一年度預算數」，中央因在野黨立委依法行使審查權而心生不滿，竟轉而報復地方政府，嚴重違背財政中立與公平原則，卓榮泰院長應先負責刪除中央政府自己的鋪張浪費、並停止煽動仇恨。

議員林國春認為，一般性補助款並非中央恩賜，而是地方依法應得的法定財源，不要違法、不要亂扣補助款，受影響民進黨執政縣市也要一同響應、起義來歸，每一個縣市發展不應被中央的政治算計所犧牲，民眾權益，不能成為行政權鬥爭的犧牲品。

洪佳君說，建議新北市政府，應積極為市民掙回屬於自己的法定權益，並要求市府立刻去函行政院，要中央收回成命，必要時也應該提出訴訟。

副書記長黃心華說，無論是中央政府總預算案或新修正的財劃法，都已在立院三讀通過，即使行政部門聲稱將提出釋憲，但在釋憲結果出爐前，法律效力「不受影響」，行政部門仍應依法執行。更何況今年中央政府總預算比去年多了1368億，中央政府不應再「假哭窮」，中央再怎麼冷血，也不能拿孩子的營養午餐與弱勢族群的照顧來開刀。