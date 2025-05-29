卓揆拋統刪補助款解方 籲立委支持636億追加預算

行政院統刪今年對地方政府的一般性補助款25％，引發地方反彈，台南市代表今在行政院會建議中央透過追加預算解決地方困難，行政院長卓榮泰指出，若各縣市立委能支持行政院提出636億的追加預算，包括禁伐補償及對國軍調整待遇的各項重要預算能夠辦理追加，「問題或許可以迎刃而解，不失為一個解決的方法」。

立法院今年1月刪減今年度中央政府總預算，其中636億元要求政院自行調整。行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給各地方政府一般性補助款25%，引發在野黨和地方不滿。

上周行政院會，台北市副市長林奕華、台中市長盧秀燕率先為地方請命，今天台南市副市長葉澤山提出臨時動議，建議以追加預算的方式來解決地方面臨的困難。

行政院發言人李慧芝主持政院後記者會時轉述，卓榮泰會中回覆，今年中央政府總預算刪減數達到2076億，每一筆錢都直接跟人民相關，行政院在被如此刪減的情況下，調整支出結構，刪除一般性補助款，「這是不得不、也是唯一的作法」。

卓榮泰指出，立法院大幅刪減636億元，讓行政院跟地方政府都陷入窒礙難行之中，經主計總處盤點，部分縣市政府尚有舉債空間，也可以運用歲計賸餘，或者樽節非必要支出等，他理解各縣市政府的為難，而行政院也有為難之處，只能向立法院提出覆議，而覆議也被否決了。

卓榮泰表示，當初立法院審議總預算之時，非常感謝部分縣市像台南、高雄立委都支持行政院，未來如果各縣市的立委也能支持行政院針提出636億的追加預算，包括禁伐補償，以及對國軍調整待遇的各項重要預算能夠辦理追加，問題或許可以迎刃而解，不失為一個解決的方法。

卓榮泰提到，期待各縣市可以發揮影響力，讓各地方的立委能夠支持行政院辦理追加預算，就像當初台南、高雄一樣，期待大家共同一起來努力。