抗政院刪地方補助款 北市府今提訴願下午4時30分送件

政院統刪地方一般性補助款，對各縣市衝擊巨大，台北市長蔣萬安今開第一槍，針對一般補助款被刪提起訴願，下午4時30分，北市府的委任律師將送件，赴行政院總收文處，送交訴願書。

據府內人士指出，蔣萬安市長已經明確表示「不應該苛扣」，所以會提出訴願，循行政訴訟途徑，極力爭取市民權益，也指示受影響單位積極盤點。由於地方政府應先依訴願法提起訴願，待訴願遭駁回後，再依行政訴訟法訴訟，請求中央依法作成給付之行政處分。

北市議會國民黨黨團，上午力挺蔣萬安提訴願，書記長李明賢指出，立法院刪行政院的預算，包括業務費還有媒宣費，但行政院刪地方的補助款是統刪，有違財劃法的規定，已經比去年的預算數額減少，黨團全力支持蔣萬安，包括提起行政訴訟，甚至未來不排除升高，採取提告的方式，都全力支持。

李明賢說，行政院不要找任何理由推託藉口，把所有的原因都推給在野黨，行政院向立法院負責，且相關的預算現在9成已經解凍，地方的補助款是向行政院爭取，行政院基於各種政治理由剋扣地方的一般性補助款，黨團會全力聲援北市府提出各種訴訟。