快訊

獨／許銘春後悔參與高雄市長初選 競選辦公室已關閉

家寧控合理化出軌、斷章取義 Andy經紀人火速回應：我們法庭見

哈佛遭清算北京沉默 扯出培訓中共高官過往

聽新聞
0:00 / 0:00

抗政院刪地方補助款 北市府今提訴願下午4時30分送件

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
政院統刪地方一般性補助款，對各縣市衝擊巨大，國民黨台北市議會黨團，上午舉行記者會，聲援各縣市政府。記者楊正海／攝影
政院統刪地方一般性補助款，對各縣市衝擊巨大，國民黨台北市議會黨團，上午舉行記者會，聲援各縣市政府。記者楊正海／攝影

政院統刪地方一般性補助款，對各縣市衝擊巨大，台北市長蔣萬安今開第一槍，針對一般補助款被刪提起訴願，下午4時30分，北市府的委任律師將送件，赴行政院總收文處，送交訴願書。

據府內人士指出，蔣萬安市長已經明確表示「不應該苛扣」，所以會提出訴願，循行政訴訟途徑，極力爭取市民權益，也指示受影響單位積極盤點。由於地方政府應先依訴願法提起訴願，待訴願遭駁回後，再依行政訴訟法訴訟，請求中央依法作成給付之行政處分。

北市議會國民黨黨團，上午力挺蔣萬安提訴願，書記長李明賢指出，立法院刪行政院的預算，包括業務費還有媒宣費，但行政院刪地方的補助款是統刪，有違財劃法的規定，已經比去年的預算數額減少，黨團全力支持蔣萬安，包括提起行政訴訟，甚至未來不排除升高，採取提告的方式，都全力支持。

李明賢說，行政院不要找任何理由推託藉口，把所有的原因都推給在野黨，行政院向立法院負責，且相關的預算現在9成已經解凍，地方的補助款是向行政院爭取，行政院基於各種政治理由剋扣地方的一般性補助款，黨團會全力聲援北市府提出各種訴訟。

議員汪志冰指出，行政院這次刪地方政府的一般性補助款，已經違法，蔣萬安今天先提訴願，但她認為蔣萬安應該站出來，號召所有的縣市，大家一起來提告，一定要採取更激烈的手段，否則中央政府根本「沒在鳥你」。

圖為訴願書。圖／取自行政院網站
圖為訴願書。圖／取自行政院網站

補助款 行政院 蔣萬安

延伸閱讀

刪補助蔣萬安提訴願 盧秀燕暫不跟進：地方告中央難看

對抗中央刪地方一般性補助款 蔣萬安開第一槍！今提訴願

「不能苦了孩子」政院刪補助款 雙北等4議會聲援縣市政府硬起來

北市道安會報...這處交通事故增50人 市長蔣萬安：精進後續作為

相關新聞

卓揆拋統刪補助款解方 籲立委支持636億追加預算

行政院統刪今年對地方政府的一般性補助款25％，引發地方反彈，台南市代表今在行政院會建議中央透過追加預算解決地方困難，行政...

監院不滿業務費遭刪96%聲請釋憲 憲法法庭28日同意受理

監察院不滿立法院刪除今年度中央政府總預算案中的監察院歲出預算法定預算，聲請法規範憲法審查，憲法法庭經依憲法訴訟法第32條...

中央違法刪補助款636億 新北國民黨團批：把人民當人質

行政院統刪地方補助款，新北市議會國民黨團今天召開記者會，譴責行政院未經合法程序，片面齊頭式刪減全國地方政府一般性補助款高...

抗政院刪地方補助款 北市府今提訴願下午4時30分送件

政院統刪地方一般性補助款，對各縣市衝擊巨大，台北市長蔣萬安今開第一槍，針對一般補助款被刪提起訴願，下午4時30分，北市府...

補助款遭刪盧秀燕勸中央「懸崖勒馬」 中市議會籲「硬起來」

行政院刪地方一般性補助款，衝擊各縣市財政，台北市長蔣萬安本周將提訴願，在野縣市議會系統也全面動起來。台中市議會國民黨團今...

刪補助蔣萬安提訴願 盧秀燕暫不跟進：地方告中央難看

行政院刪減地方政府一般性補助款，台北市長蔣萬安今天提出訴願，台中市長盧秀燕也被問及是否採取法律行動，她表示，「地方政府告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。