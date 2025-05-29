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補助款遭刪盧秀燕不跟進提訴願 台中市議會籲「硬起來」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議會國民黨團書記長李中。圖／李中提供
台中市議會國民黨團書記長李中。圖／李中提供

行政院刪地方一般性補助款，衝擊各縣市財政，台北市長蔣萬安本周將提訴願，在野縣市議會系統也全面動起來。台中市議會國民黨團今號召議員連署，怒批中央此舉根本違法濫權、罔顧人民權益，要求中央不要只顧政治鬥爭、不顧人民；黨團也呼籲台中市府硬起來，應向行政法院提起訴願。

「窮不能窮學生，苦不能苦孩子！」台中市議會國民黨團今號召議員連署聲援，雙北、花蓮、宜蘭等縣市議會也全面聲援地方政府必須硬起來。

台中市政府主計處統計，台中市114年度一般性補助款核定數為86億1398萬9000元，較原核定數刪減32億3718萬1000元，減幅27.32％，主要刪減內容包括低收入家庭、兒童及就學生活補助、社會救助等社福經費19億3620萬3000元，另教育經費刪減5億7300萬5000元、基本設施經費刪減7億2266萬1000元，將影響台中市道路、水溝及橋樑等基礎建設。

台中市議會國民黨團書記長李中表示，立法院每年都會刪減行政院提出的總預算，過去行政院都依照立院決議自行調整部會自身預算，賴清德總統及行政院長卓榮泰不會不知道過去的慣例，這次卻故意違法，且報復性的刪減地方補助款，大刀還砍向社福、教育及橋樑、道路等基礎設施預算，顯然是將政治鬥爭放在第一，認為國民生活、國家基礎建設不重要。

國民黨團指出，中央應無權苛扣補助款，行政院此舉根本是鴨霸、違法亂紀，事後還反過來誣指是藍、白凍刪預算導致，但立院刪減預算本就是職責所在，行政院經覆議不成、仍一意孤行，卓榮泰應知所進退、自行請辭。此外，黨團也呼籲台中市府為民眾發聲，立即提起訴願，控告行政院違法失職。

行政院 國民黨 台中市

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