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刪補助蔣萬安提訴願 盧秀燕暫不跟進：地方告中央難看

聯合報／ 記者陳敬丰余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，暫時不會提出訴願，中央被地方告很不好看，但若道德勸說始終無效，台中也會提出作法。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，暫時不會提出訴願，中央被地方告很不好看，但若道德勸說始終無效，台中也會提出作法。記者陳敬丰／攝影

行政院刪減地方政府一般性補助款，台北市長蔣萬安今天提出訴願，台中市長盧秀燕也被問及是否採取法律行動，她表示，「地方政府告中央政府真的不好看」，還是希望道德勸說，盼中央懸崖勒馬，但若經過一段時間仍無效果，市府會提出做法。

台中市議會今天市政總質詢。國民黨籍議員陳文政表示，行政院7年來年年超收，國會要求撙節預算，政院不檢討自己，卻拿全國民眾開刀，刪去社福、建設與救災的預算，受害的是千千萬萬需要幫助的國人，台中市府是否有調整機制？

盧秀燕表示，立法院對一般性補助款的科子目一毛未刪，行政院以總預算遭統刪為由，向一般性補助款動手，恐有法律疑慮；議會統刪很常見，政府通常會調整一些較不重要的預算，比如節慶活動、內部需求等等，故意挑社福、教育等人民最需要的預算，邏輯很奇怪。

盧秀燕指出，行政院故意修理弱勢族群，對行政院長卓榮泰形象很不好，她與卓也算熟悉，這次真的是語重心長，並非因為不同政黨才如此勸說，刪一般性補助款傷害民眾也傷害執政黨；建議行政院調整其他方面支出，比如政府內部支出或節慶活動規模等等。

國民黨籍議員黃佳恬詢問，行政院大刪一般性補助款是否違反財政收支劃分法？法制局長李善植回應，行政院今年刪去台中一般性補助款32億元後，補助金額已低於去年，有違反財劃法第30條之虞。黃佳恬表示，台北市長蔣萬安今天提出訴願，台中市府是否跟進？

盧秀燕說，還是希望好好講，賴清德總統與卓榮泰才就任1年，被人民或地方政府告很不好看，不希望走到這一步，盼以道德勸說的方式讓中央收回成命，「中央執政到被地方政府告，這好嗎？這不好」。但若經過一段時間還是沒辦法，台中也會提出做法。

台北市長蔣萬安今天下午將提出訴願，抗議行政院統刪地方一般性補助款。圖／聯合報系資料照
台北市長蔣萬安今天下午將提出訴願，抗議行政院統刪地方一般性補助款。圖／聯合報系資料照

補助款 行政院

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