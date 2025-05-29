刪補助蔣萬安提訴願 盧秀燕暫不跟進：地方告中央難看

行政院刪減地方政府一般性補助款，台北市長蔣萬安今天提出訴願，台中市長盧秀燕也被問及是否採取法律行動，她表示，「地方政府告中央政府真的不好看」，還是希望道德勸說，盼中央懸崖勒馬，但若經過一段時間仍無效果，市府會提出做法。

台中市議會今天市政總質詢。國民黨籍議員陳文政表示，行政院7年來年年超收，國會要求撙節預算，政院不檢討自己，卻拿全國民眾開刀，刪去社福、建設與救災的預算，受害的是千千萬萬需要幫助的國人，台中市府是否有調整機制？

盧秀燕表示，立法院對一般性補助款的科子目一毛未刪，行政院以總預算遭統刪為由，向一般性補助款動手，恐有法律疑慮；議會統刪很常見，政府通常會調整一些較不重要的預算，比如節慶活動、內部需求等等，故意挑社福、教育等人民最需要的預算，邏輯很奇怪。

盧秀燕指出，行政院故意修理弱勢族群，對行政院長卓榮泰形象很不好，她與卓也算熟悉，這次真的是語重心長，並非因為不同政黨才如此勸說，刪一般性補助款傷害民眾也傷害執政黨；建議行政院調整其他方面支出，比如政府內部支出或節慶活動規模等等。

國民黨籍議員黃佳恬詢問，行政院大刪一般性補助款是否違反財政收支劃分法？法制局長李善植回應，行政院今年刪去台中一般性補助款32億元後，補助金額已低於去年，有違反財劃法第30條之虞。黃佳恬表示，台北市長蔣萬安今天提出訴願，台中市府是否跟進？