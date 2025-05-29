5地方議會抗議刪補助款 「不能苦孩子」

政院刪地方一般性補助款，衝擊各縣市，雙北、宜花四個縣市議會今將連線開記者會，台中市議會則發聲明，共同聲援各縣市政府「硬起來」，採取司法訴訟捍衛預算。北市府今天下午將赴行政院提訴願，要求中央回補被剋扣的補助。

對中央剋扣地方一般性補助款，國民黨立委吳宗憲日前建議各縣市訴訟權益，台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善都要提訴願，花蓮縣長徐榛蔚則考慮打行政訴訟，在野縣市議會系統都要求縣市政府須有作為。

行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款百分之廿五，立法院內政委員會昨天上午邀請龔明鑫針對行政院單位預算解凍進行報告。藍白質疑立法院通刪決議明定排除法律義務支出，且一般性補助款更是政院認定的法律義務支出，痛批政院違法。

對立委詢問地方一般性補助款是不是義務支出？龔明鑫說：「就我了解，不是。」他還說，「統刪地方補助款是（立院）大筆刪九三九億不適當的結果」。

國民黨主席朱立倫表示，一般補助款是法定中央對地方的義務 ，六百卅六億元對中央政府總預算而言，僅占百分之二，卻用剋扣方式欺騙全民，讓大家看清為政者的嘴臉。國民黨批評，綠共政府違法在先，還要人民「共體時艱」，荒謬至極。

「窮不能窮學生，苦不能苦孩子。」北市議會國民黨團書記長李明賢表示，包括雙北、花蓮、宜蘭等縣市議會將開記者會連線，全面聲援地方政府，要求硬起來。他說，中央刪減北市一般補助款近卅八億元，衝擊極大，最嚴重後果可能導致一萬六千多名清寒學生營養午餐斷炊、學校水電沒經費，「難道要學校斷水斷電？」

另外，花蓮遭減列廿六點五億元，其中社福、教育補助款各約三點五億元，縣長徐榛蔚說，一般性補助包含公務員薪資、社福津貼、學童營養午餐、課輔費用等，縣府不排除舉債因應，對中央也不排除提行政訴訟。