宜蘭少25.5億補助…中央砍地方一般性補助款 綠議員與立委吳宗憲論戰

行政院刪除縣市政府的一般性補助款，宜蘭縣少了25.5億元補助，立委吳宗憲等人連日來砲轟中央違法大砍補助款。民進黨縣議員今批評「裝睡的人叫不醒」，此事起因於藍白立委亂砍總預算；吳宗憲回嗆，民進黨議員讓中央集權又集錢，「維護的是黨意還是民意？」

民進黨宜蘭縣議員陳文昌、呂惠卿、謝燦輝說，藍白立委審查114年度中央政府預算時，不是針對問題檢討預算項目，而是粗暴「統刪」把原本應該審慎審查預算的職責，變成空白授權，交由行政院自行分配。

民進黨議員說，行政院認為地方政府去年度歲計賸餘達708億，有能力可以彌補此項目未分配數；另依釋憲結果，可於明年度回補地方政府，國民黨吳宗憲立委們當初怠惰統刪預算、如今卸責，卻又靠媒體帶風向、喊告發。

陳文昌說，根據財劃法第30條第1項，中央對地方的補助是「得酌予補助」，不是無條件義務，而吳立委口中的「一般補助款不得低於去年」這項新條文，是今年3月21日才修法公布，如何要求1月底已通過的預算「溯及既往」？這種法律適用邏輯，如果不是誤會，那就是誤導。

立法委員吳宗憲回擊3位民進黨議員「錯把馮京當馬涼」，建議可以買法學緒論先補充法學常識；更重要的是，請先搞懂總統公告財劃法跟總預算的時序，不要隨便聽信網紅律師的錯誤資訊，反而忘了自己是宜蘭縣議員，不幫忙爭取預算，倒把錢送給中央。

吳宗憲說，法律適用的基本原則中有所謂「不溯及既往」，此是源於法治國家內涵之「信賴保護原則」，而一般性補助款是法定預算，且經由行政院核定，由縣議會審議通過，已完備行政程序、法定程序，屬於法定預算的一般性補助款，做到一半，民進黨中央政府突然說不補助，違反信賴保護原則。

他批評，民進黨議員們竟然附和中央要地方舉債，難道不知道宜蘭縣府尚有累計短絀高達67億餘元，且長短期債務合計達173億元，財政壓力沉重，讓人懷疑民進黨議員堅守的是「姓」賴清德的保護原則嗎？

依總統府公報，財劃法與中央政府總預算是同一天於3月21日公告，吳宗憲抨擊，這些議員最扯的是連同一天公告都不知道，財劃法的發文字號是「華總一經字第11400026181號」；114年度中央總預算是「華總一經字第11400026191號」，哪怕依據民進黨議員錯誤的溯及既往邏輯，「財劃法是先行公告的法律案」，針對國家大事，民進黨議員們不應該隨便聽信謠言，千萬不能學民進黨立院黨團的造謠抹黑，帶壞地方。