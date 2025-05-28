補助款遭大砍重創社福教育 徐榛蔚：不排除提行政訴訟

行政院大砍縣市政府一般性補助款，花蓮遭減列26.5億元，其中社福、教育補助款都約3.5億元，縣議員韓林梅憂心影響縣政推動，縣長徐榛蔚說，影響層面確實很大 ，縣府正在盤點，不排除舉債因應，對於中央違法亂紀也不排除提行政訴訟。

國民黨籍縣議員韓林梅今天在議會定期會質詢，關心一般性補助款遭中央刪除的影響程度。主計處長楊姿宜說，4月收到中央公文原說緩播，這個月16日來文卻明確說是減列26.5億元，讓縣府相當訝異。

她指出，一般性補助款支應項目包括公務員、教師、警消的人事費、超勤加班，議員研究費、辦公費，身障中低老人的生活津貼，還有學校營養午餐，水電，環境改善，水利疏浚清汙、 道路養護，農村部落建設，文化教育等，對地方政府是很重要的財源，統刪影響層面很大。

楊姿宜臚列遭減列的項目，教育補助減逾3.5億元，社會福利減3.49億元、基本設施補助減3.95億元，還有平衡預算減14億元等，正盤點各項政事優先順序，以及自有財源、歲計謄餘有多少，儘量朝不影響現有縣務推動。

韓林梅批評中央統刪地方政府一般性補助款根本亂搞，行政院主計總處帶頭違反預算法、財劃法，影響層面很大，要求縣府應該向中央表達異議，否則等於莫名接受。