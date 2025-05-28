聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨：立院亂砍預算波及地方補助款 藍白就是兇手

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天表示，立院亂砍預算波及地方補助款，藍白就是兇手。圖／民進黨提供
民進黨今天表示，立院亂砍預算波及地方補助款，藍白就是兇手。圖／民進黨提供

民進黨今天表示，114年度中央政府總預算遭藍白立委狂刪預算，致使中央被迫暫緩編列地方一般性補助款636億元，罪魁禍首就是國民黨與民眾黨立委，請人民看清楚各縣市所遭減少的預算，就是當初藍白立委胡亂刪減預算造成的傷害。

民進黨發言人韓瑩表示，今天是已被宣告違憲的國會擴權法案強行通過一周年，自2024年以來，國會亂象相信全民都看在眼裡，藍白聯手讓本屆國會成為史上最暴力、最不討論、最多毀憲亂政法案的國會，藍白惡砍預算，讓中央預算短缺，不得不做出暫緩編列一般性補助款的決定，更是讓全民一起受害。

民進黨發言人吳崢表示，國民黨說行政院違法刪除地方預算，但根據藍白立委提案的原始文件載明，要求刪除939億元中沒有指定的項目行政院必須另予補足，意思就是國民黨、民眾黨立委根本不知道要刪什麼名目、找不出要刪的對象，大筆一揮就要求行政院刪掉939億元，這就是不做功課。

吳崢指出，提案案由第一句就寫「中央各機關及所屬」，而一般性補助款就是編列在財政部底下的預算，當然是中央機關預算。因此，行政院迫於無奈暫緩編列一般性補助款的憾事，源頭就是藍白亂砍預算，過程中行政院一切合法、一切依照藍白立委決議的要求。

吳崢說，民進黨執政以來，中央對地方財政支持，讓地方財政改善。數據顯示，六都歷年歲計賸餘，2016年是負51.3億元，2018年最為吃緊來到負224.7億元，到了2024年已經由負轉正，來到正401.3億元，代表民進黨執政九年間，統籌分配款增加、財政支持、補助款年年上升，六都財政好轉。

吳崢表示，在非六都的其他縣市部分，2016年歲計賸餘為37.4億元，到了2024年則來到307.3億元，因此無論六都或非六都各縣市，在民進黨政府的規畫支持下，原本一切都往好的方向發展，癥結點就是藍白惡刪總預算，遇到蠻橫不講理的國會，硬刪給人民、給地方的補助，讓政府無法好好做事。

行政院 藍白 民進黨

延伸閱讀

綠議員脫口「賴清德和罷團開會」遭駁 藍：黑白臉玩不膩？

綠議員脫口「賴清德和罷團開會」 民進黨：沒這回事

賴清德「兩岸併購說」背後藏1動機？ 郭正亮：獨派都傻眼了

賴總統520就職周年滿意度過半 多數民眾挺台電撥補

相關新聞

5地方議會抗議刪補助款 「不能苦孩子」

政院刪地方一般性補助款，衝擊各縣市，雙北、宜花四個縣市議會今將連線開記者會，台中市議會則發聲明，共同聲援各縣市政府「硬起...

宜蘭少25.5億補助…中央砍地方一般性補助款 綠議員與立委吳宗憲論戰

行政院刪除縣市政府的一般性補助款，宜蘭縣少了25.5億元補助，立委吳宗憲等人連日來砲轟中央違法大砍補助款。民進黨縣議員今...

「不能苦了孩子」政院刪補助款 雙北等4議會聲援縣市政府硬起來

政院刪地方一般性補助款，對各縣市衝擊影響巨大，國民黨立委吳宗憲日前建議各縣市可採取訴訟，台北市長蔣萬安本周也將提訴願，在...

政院刪地方補助款…北市將提訴願 吳思瑤：藍白是始作俑者

行政院近日刪減中央給地方的一般性補助款25%，台北市長蔣萬安表示將提訴願，連本帶利向中央追償。民進黨立法院黨團幹事長吳思...

補助款遭大砍重創社福教育 徐榛蔚：不排除提行政訴訟

行政院大砍縣市政府一般性補助款，花蓮遭減列26.5億元，其中社福、教育補助款都約3.5億元，縣議員韓林梅憂心影響縣政推動...

民進黨：立院亂砍預算波及地方補助款 藍白就是兇手

民進黨今天表示，114年度中央政府總預算遭藍白立委狂刪預算，致使中央被迫暫緩編列地方一般性補助款636億元，罪魁禍首就是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。