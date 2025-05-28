民進黨：立院亂砍預算波及地方補助款 藍白就是兇手

民進黨今天表示，114年度中央政府總預算遭藍白立委狂刪預算，致使中央被迫暫緩編列地方一般性補助款636億元，罪魁禍首就是國民黨與民眾黨立委，請人民看清楚各縣市所遭減少的預算，就是當初藍白立委胡亂刪減預算造成的傷害。

民進黨發言人韓瑩表示，今天是已被宣告違憲的國會擴權法案強行通過一周年，自2024年以來，國會亂象相信全民都看在眼裡，藍白聯手讓本屆國會成為史上最暴力、最不討論、最多毀憲亂政法案的國會，藍白惡砍預算，讓中央預算短缺，不得不做出暫緩編列一般性補助款的決定，更是讓全民一起受害。

民進黨發言人吳崢表示，國民黨說行政院違法刪除地方預算，但根據藍白立委提案的原始文件載明，要求刪除939億元中沒有指定的項目行政院必須另予補足，意思就是國民黨、民眾黨立委根本不知道要刪什麼名目、找不出要刪的對象，大筆一揮就要求行政院刪掉939億元，這就是不做功課。

吳崢指出，提案案由第一句就寫「中央各機關及所屬」，而一般性補助款就是編列在財政部底下的預算，當然是中央機關預算。因此，行政院迫於無奈暫緩編列一般性補助款的憾事，源頭就是藍白亂砍預算，過程中行政院一切合法、一切依照藍白立委決議的要求。

吳崢說，民進黨執政以來，中央對地方財政支持，讓地方財政改善。數據顯示，六都歷年歲計賸餘，2016年是負51.3億元，2018年最為吃緊來到負224.7億元，到了2024年已經由負轉正，來到正401.3億元，代表民進黨執政九年間，統籌分配款增加、財政支持、補助款年年上升，六都財政好轉。

吳崢表示，在非六都的其他縣市部分，2016年歲計賸餘為37.4億元，到了2024年則來到307.3億元，因此無論六都或非六都各縣市，在民進黨政府的規畫支持下，原本一切都往好的方向發展，癥結點就是藍白惡刪總預算，遇到蠻橫不講理的國會，硬刪給人民、給地方的補助，讓政府無法好好做事。