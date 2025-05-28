政院刪地方補助款…北市將提訴願 吳思瑤：藍白是始作俑者

行政院近日刪減中央給地方的一般性補助款25%，台北市長蔣萬安表示將提訴願，連本帶利向中央追償。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，尊重地方政府作為，賴清德政府今年挹注地方的資源是史上新高，但因藍白惡砍預算，政院暫不撥付25%，始作俑者是立法院。

行政院近日決定統刪中央給地方的一般性補助款25%，台北市長蔣萬安昨天列席台北市議會總質詢時表示，完全無法認同中央苛扣給地方的一般性補助款，這是法定給地方政府的補助款，中央不應苛扣給地方政府的一般性補助款，市府將於本週提訴願，會依行政訴訟的救濟途徑，極力為市民爭取應有權利。

吳思瑤上午在立法院受訪時表示，尊重地方政府的作為，但冤有頭債有主，若不是立法院惡砍、惡刪預算，行政院已經編列給地方的一般性補助款是新台幣2501億元，是行政院原定增加對地方的挹注，但現在不得不被迫暫時不予分配25%，這真的是情非得已，沒有辦法的辦法。

吳思瑤說，民進黨執政想方設法增加對地方挹注，如果114年度中央政府總預算不被藍白惡砍惡刪，賴清德政府對地方政府將投入1兆151億元，是史上照顧地方最高的預算，只要國家行有餘力，就拿更多資源幫助各個縣市政府，不分藍綠，該照顧地方就要照顧地方，該均衡台灣就要均衡台灣，現在事與願違，始作俑者是立法院。

吳思瑤表示，地方政府批評中央扣款，各縣市政府都要說出事實真相，把數字拿出來查對就知道，地方政府今年收到中央挹注，不少縣市都來到史上新高，若不是立法院惡砍惡刪，這個道理一定要講清楚，不要加害者譴責受害者，在野黨最近一再持續混淆視聽，不去檢討自己是罪魁禍首，還來做政治操作，令人遺憾。

對於民眾黨主席黃國昌以「可恥」2字批評民進黨，吳思瑤說，她要把可恥回送給黃國昌。當初是誰說要刪預算刪到國人有感，還有臉罵人可恥。