為補助款交戰 新北市府：何來餘力支應中央短撥？

行政院統刪地方一般性補助，針對行政院再三表示，地方政府可用歲計賸餘款因應一般性補助款遭砍，新北市政府今回應，卓院長說法以「大水庫」的概念，難道是開放各縣市相互財政支援嗎？這與一般公務體系理解的財政常識完全不同。各縣市自成一總預算，依預算法規定，無法相互流用！

一般性補助遭刪，新北市長侯友宜昨向行政院長卓榮泰請命，有很多「甘苦人」需要社福、教育支持，要解決人民痛苦，把人民照顧好。卓榮泰回應，去年度所有地方政府共有708億歲計賸餘，「都能用到你剛剛說的那些地方去」，中央一定會支持地方，雙方隔空叫陣。

新北市府今說明，卓院長所指708億歲計賸餘，是「全台加總」的數字，而新北市的狀況是「累計短絀」，完全沒有「以前年度歲計剩餘」，這幾年即使撙節支出，當年度歲入歲出產生賸餘，用於填補以前年度「累計短絀」或「償還債務」都是杯水車薪。以113年為例，新北年度賸餘21億元，但截至113年底尚有累計虧損887億元要填補。何來餘力支應中央短撥之一般性補助款？

新北市被行政院大砍一般性地方補助款，衝擊社福、教育、以及基礎建設，新北市議員江怡臻昨晚也說，卓院長講的708億元，是全台加總的數字，各縣市有人剩錢（累計賸餘），例如台北、南投、金門等8個縣市，有人不足（累計短絀），例如新北市，不是每個縣市都賸餘。

江怡臻說，卓榮泰講的708億元是去年賸餘，但過去數十年都是不足，去年賸餘還不夠填補過去不足。從以前到113年，各地方政府的累積短絀2679億元，也就是累計虧錢，必須要先填補到0，之後賸的錢才可以拿來編預算，這是卓榮泰沒說的部分。依預算法規定，地方政府如果113年度有708億這筆錢（歲計賸餘），必須要先將這筆錢，拿去填補過去累計虧損（歲計短絀）2679億元，剩下的錢才可以再拿出來作為編預算的財源。

江怡臻進一步指出，新北現在就是不足，需要把過去虧損的錢彌補至0為止，依照目前情況，怎麼可能將卓院長所說的708億元拿來編列預算，補足缺口？卓院長要新北用什麼來補？舉債？

江批評，全國一共有14個縣市是不足的情況，以新北市為例，113年度賸錢（賸餘）21億元，但截至113年底尚有累計虧損887億元要填補，依預算法規定，就是沒有錢可以拿來作預算編列的財源。卓院長如果真的不懂，可以請主計總處或各地方政府財會人員教您，而不是叫地方政府去做違法的事。