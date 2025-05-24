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卓榮泰要地方用歲計剩餘補缺口 新北市：無法解決問題

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
行政院長卓榮泰（右）、新北市長侯友宜（左）上午出席「國家兒童未來館」願景館開幕典禮，侯友宜向中央爭取預算，他強調新北市人均預算六都最少。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰（右）、新北市長侯友宜（左）上午出席「國家兒童未來館」願景館開幕典禮，侯友宜向中央爭取預算，他強調新北市人均預算六都最少。記者葉信菉／攝影

行政院統刪地方一般性補助，新北市長侯友宜今天與行政院長卓榮泰共同出席國家兒童未來館」願景館開幕，當面請命要多照顧「甘苦人」，卓回應可用歲計賸餘支應。新北市府再度回應指出，卓院長稱的708億歲計賸餘，是「全台加總」的數字，而新北市狀況是「累計短絀」，意即卓院長所提的方式，並無法解決新北市面對一般性補助款被大減的問題。

侯友宜今天上午當面向卓榮泰呼籲，也許大家有不一樣考量，對補助款有不一樣想法，但是最重要還是要看見人民的需求、解決人民的痛苦，一起面對這個問題，並把人民照顧得更好，新北市每人年均預算有4萬多是六都最少，但台北市都將近七萬，需要更多的資源。

卓榮泰也當場回應，去年度所有地方政府共有708億歲計騰餘，六都加起來超過400億，其他縣市也將近400億「都能用到你剛剛說的那些地方去」，中央已經做了，地方也可以做，「好不好？」中央一定會支持地方，不遺漏每一個族群、每項工作，也請議會能支持，把歲計賸餘用以直接用到地方。

卓榮泰 侯友宜

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