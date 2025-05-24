卓榮泰要地方用歲計剩餘補缺口 新北市：無法解決問題
行政院統刪地方一般性補助，新北市長侯友宜今天與行政院長卓榮泰共同出席國家兒童未來館」願景館開幕，當面請命要多照顧「甘苦人」，卓回應可用歲計賸餘支應。新北市府再度回應指出，卓院長稱的708億歲計賸餘，是「全台加總」的數字，而新北市狀況是「累計短絀」，意即卓院長所提的方式，並無法解決新北市面對一般性補助款被大減的問題。
侯友宜今天上午當面向卓榮泰呼籲，也許大家有不一樣考量，對補助款有不一樣想法，但是最重要還是要看見人民的需求、解決人民的痛苦，一起面對這個問題，並把人民照顧得更好，新北市每人年均預算有4萬多是六都最少，但台北市都將近七萬，需要更多的資源。
卓榮泰也當場回應，去年度所有地方政府共有708億歲計騰餘，六都加起來超過400億，其他縣市也將近400億「都能用到你剛剛說的那些地方去」，中央已經做了，地方也可以做，「好不好？」中央一定會支持地方，不遺漏每一個族群、每項工作，也請議會能支持，把歲計賸餘用以直接用到地方。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言