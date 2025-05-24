中央砍地方補助 葉元之轟吳思瑤只會說風涼話

行政院刪除地方政府「一般性補助款」636億元，全國各縣市統刪27%，引發地方政府反彈。國民黨立委葉元之今表示，行政院此舉造成地方財源不足，部分教育、社福及建設預算無以為繼，而民進黨立委吳思瑤的發言卻未替地方說話。

葉元之說，吳思瑤只會替行政院護航，不僅沒替地方講話，還說風涼話，關於台北市被砍37億，新北市被砍30億，她請台北市長蔣萬安找國民黨立委徐巧芯、王鴻薇；請新北市長侯友宜找葉元之算帳。

葉元之表示，「我們都是市民一票票選出來的民代，為市民說話天經地義，但北市士林北投選出的立委吳思瑤，完全沒在關心市民，只會替賴清德總統、行政院長卓榮泰護航，她到底是人民選出來的，還是行政院指定的立委？」

葉元之指出，大家都知道，中央掌握大部分的稅收，地方財源長期不足，只能靠統籌分配稅款、計畫性補助款、一般性補助款來支撐財政運作。而一般性補助款，包括社福、教育、基本建設，甚至教師的人事支出，相當重要，且很多都是中央指定地方的法定義務支出，現在這些經費被砍，讓地方無法做事，這責任要算中央還是地方?

葉元之提到，行政院不僅砍地方錢，還甩鍋在野黨，稱預算是被在野黨砍的，但其實，今年行政院編列「一般性補助款」共2501億，立法院一毛沒有刪。行政院又說，因為在野黨要求超過3兆的總預算要通刪636億元，行政院找不到其他預算砍，只好砍一般性補助款。這證明，這636億元就是行政院刪除的，在野黨是要求行政院自行調節浮編浪費質詢率低的預算，結果行政院卻砍給地方政府的社福教育經費，真的太誇張。

葉元之表示，行政院說其他的預算都很重要，砍不得，但內政部卻要求各縣市中正路改名，有改名就給補助，所以對民進黨來說，改中正路名，大搞意識形態，比社福教育還重要嗎?板橋區中正路有近1萬個門牌，改路名後，超過2萬人要更換門牌、身分證，不僅擾民，也要花一筆預算。請問板橋中正路所在區的民進黨立委張宏陸，也主張這些市民要改門牌跟身分證嗎？也認為改中正路名比市民的教育社福重要嗎？