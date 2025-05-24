補助被砍侯友宜當面請命「人民痛苦」 卓榮泰：中央一定會支持地方

行政院統刪地方一般性補助，新北市長侯友宜今天與行政院長卓榮泰共同出席國家兒童未來館」願景館開幕，侯友宜在致詞時，感謝卓榮泰關心三峽交通事故後，話鋒一轉，新北城鄉差距大，有很多「甘苦人」需要社福、教育支持，還有第一線打拚警消也需要協助，誠懇呼籲也許有不一樣考量，但要解決人民痛苦，把人民照顧好。

卓榮泰在稍後致詞也回應，去年度所有地方政府共有708億歲計賸餘，六都加起來超過400億，其他縣市也將近400億「都能用到你剛剛說的那些地方去」，中央已經做了，地方也可以做，「好不好？」

今天兩人出席活動，提早到的侯友宜特地在門口等卓榮泰，媒體喊話會不會當面向院長爭取補助款，他簡回「我已經爭取過很多次」，卓抵達後，兩人進入會場前互咬耳朵，互動還算熱絡。

侯友宜致詞時透露卓榮泰今天一到會場，就關心三峽北大交通事故事件，他非常感動，他也再次表達對不幸死者的不捨，他強調會協助所有家屬與傷者後續事宜，目前加護病房的孩子大部分都已脫險。

不過侯友宜話鋒一轉，強調為什麼會提起這件事，就是人民所受的痛苦，為政者要站在人民的立場想，人民的需求來為他們做出該做的正確的事情。

侯友宜說，新北市有404萬8000人口，全台灣最多，且還在成長，很多都需要中央來協助，透過經費挹注，讓這一塊土地更好，他當市長，不但要跟中央合作，更要積極站在第一線，解決很多大家看不到的問題。

侯友宜說，第一線看到很多人民的問題，經費非常重要，國家未來願景館編了165億，這是大事，但很多像新北市的小事，因為城鄉差距，很多甘苦人需要社福、很多孩子需要教育，在第一線打拚的警消，希望大家要支持。

侯友宜說，他誠懇呼籲，也許大家有不一樣考量，對補助款有不一樣想法，但是最重要還是要看見人民的需求、解決人民的痛苦，一起面對這個問題，並把人民照顧得更好，新北市每人年均預算有4萬多是六都最少，但台北市都將近七萬，需要更多的資源。

侯友宜強調，他當市長的一天，一定嚴謹把關，經費用在需要之處，絕不浪費，大家一起努力，像今天國家兒童未來館一樣，讓新北市的市民安居樂業，也可以看到一個更美好的未來。

卓榮泰在致詞時也回應，感謝市長為了三峽孩子的奔波，今年中央已經把過去歲計賸餘4100億元編作特別條例與特別預算，對產業的支持、安定、就業、民生跟國家安全韌性，全面照顧，也希望地方政府能共體時艱。

卓榮泰說，去年度所有地方政府共有708億歲計騰餘，六都加起來超過400億，其他縣市也將近400億「都能用到你剛剛說的那些地方去」，中央已經做了，地方也可以做，「好不好？」中央一定會支持地方，不遺漏每一個族群、每項工作，也請議會能支持，把歲計賸餘用以直接用到地方。