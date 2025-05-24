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砍掉補助後 卓揆要地方沒錢就舉債 林沛祥批：精神錯亂

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

行政院拍板統刪636億地方一般性補助款，引發地方政府反彈。行政院長卓榮泰昨日表示，地方政府可舉債因應。國民黨立委林沛祥今質疑，卓揆是否精神錯亂，淪為政黨發言人？

卓榮泰昨日表示，國會大刪中央政府總預算、地方首長又不放棄任何的中央補助款，這把中央財政剝好幾層皮，中央政府不是魔術師，不會變魔術，不會無中生有，必須要在最困難的狀況下做調整。地方政府可舉債因應，且明年如依新版財劃法，地方政府會拿走3753億，有能力在明年把今年的舉借債務完全償還。

林沛祥指出，卓榮泰說「地方的地方建設不夠錢，那就自己去舉債應付今年的支出，明年財劃法上路後，自然會有錢進來」。林沛祥批，一方面叫人家舉債，陷地方政府於不義，另一方面卻拚命釋憲，釋憲財劃法跟今年的總預算，不曉得這個行政院長是否已實質上精神錯亂，淪落為一個黨的發言人？

林沛祥表示，他也一直很好奇，為什麼內政部長劉世芳能跟地方政府大喊「如果要改名中正路為『清德路』，絕對都有補助」，嚴格講起，這些補助搞不好就是從地方政府的一般性補助款刮下來的，成就意識形態，成就「清德宗」的英名，犧牲地方2025年的所有建設。老人也好，小孩也好，各方面的經費都被意識形態，被卓榮泰打臉了，還是一句話「民主之恥」。

財劃法 林沛祥 卓榮泰

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