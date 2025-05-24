立即補足「統刪補助款」 藍白黨團聯手付委

行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款百分之廿五，民眾黨立院黨團昨在立法院會提案，要求行政院主計總處，由中央各機關及所屬編列之預算刪減調整，並立即將一般性補助款足額撥付予地方政府，在藍白立委聯手下，以贊成五十七票、反對四十九票，交付財政委員會審查。

行政院長卓榮泰昨表示，刪減一般性補助款早在去年八月卅日，就已發函通知過各地方縣市政府，且去年地方政府的歲計盈餘總計有七○八億元，如果真的不夠，可透過去年盈餘來補上；他說，各縣市立委現在透過地方首長來要補助款，是要將中央財政一而再再而三剝好幾層皮，中央政府不是魔術師，不會變魔術，也不會無中生有，必須在最困難的狀況下，做一些財政的調整。

民眾黨團總召黃國昌說，行政院統刪各縣市補助款，宛如土匪政府，目的是告訴立法院，以後不准刪減任何預算，否則就要打地方政府出氣，並怪罪到在野黨立委。

國民黨團書記長王鴻薇說，這筆已經核定的一般性補助款，竟在賴清德政府的政治操作下被刪減高達四分之一，嚴重影響地方財政，絕對是違法濫權。

針對政院統刪各縣市一般性補助款，立法院前院長王金平說，他沒辦法說統刪有沒有道理，應該跟財劃法一起談，最好再做一次朝野協商，兩者應該一起談。