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政院刪教育、社福補助款 新北副市長劉和然：這就是惡意
行政院大幅刪減地方一般性補助款，引發反彈。新北市副市長劉和然今天發文指出，行政院用的理由是預算被立委刪除，真的是「胡扯」，針對教育、社福、警消基礎建設預算，「這就是惡意」。
劉和然說，中央統刪給地方的一般性補助款25%，各縣市的教育、社福預算及對弱勢的補助都受到嚴重影響，難怪侯友宜市長嗆中央「有感受到人民的痛苦嗎？」盧秀燕市長批中央「不會做事就下台」。
「行政院用的理由是預算被立委刪除，真的是胡扯！」劉和然說，事實是這636億是統刪，不指定科目，由行政院自行調整。過去統刪(自行調整時）都以不影響民生、教育為主，沒想到這次中央竟然「刻意」刪除對地方的一般性補助款，這些都是教育、社福、警消基礎建設等預算，「這就是惡意」。
劉和然說，再苦也不能苦孩子、再窮也不能窮社福，中央真的太過分了，他堅決反對中央把民眾福祉當政治鬥爭的工具，如此違法濫權、無視人民的鴨霸作法。
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