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澎湖補助款少15.5億 縣長陳光復：壓力前所未見

中央社／ 澎湖縣23日電

澎湖縣補助款遭行政院刪減15.5億元，澎湖縣長陳光復說，減幅占歲入11.7%，對地方財政造成前所未見壓力，恐影響民眾福祉及縣政推動，將持續向中央反映離島困境，爭取合理資源分配。

陳光復今天表示，今年度中央政府總預算遭不理性刪減，導致各縣市一般性補助款受到嚴重衝擊，澎湖縣原核列新台幣56.6億元預算，遭刪減約15.5億元，減幅高達27.3%，對於高度仰賴中央資源的澎湖，無疑是一大挑戰。

他指出，此次刪減不僅壓縮教育、民生服務、社會福利、基本設施等支出，更危及漁民生計的碼頭整建維護等相關支出，直接影響澎湖發展與縣民權益。

陳光復強調，澎湖遭統刪15.5億元，占澎湖全年歲入預算的11.7%，對地方財政造成前所未見的壓力；將持續向中央反映離島困境，爭取合理資源分配。

他指示各局處全面盤點預算需求，調整資源配置，必要時不排除舉債因應，確保建設不中斷、服務不縮水、民眾權益不受損。

陳光復 補助款 澎湖縣

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