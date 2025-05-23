政院統刪地方補助款25% 立院提案「補足」付委審查

因應立法院在野黨大幅刪減114年中央政府總預算案，政院也被要求自砍636億元，因此政院22日決議統刪地方補助款25%。對此，民眾黨團23日於立法院會提出「主計總處立即撥付地方補助款」主決議來因應，最終表決通過，交付立院財政委員會審查。

行政院22日表示，為因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被立法院要求自行調整刪減636億元，因此決議統刪對地方的一般性補助款25%，目前會先暫緩撥款，待釋憲結果出爐。此次刪減依據，尊重立法院審議預算的權限，加以去年編的今年度總預算適用舊版財劃法，也無違法。

政院統刪對地方的一般性補助款25%，對全台各縣市政府而言，都受到衝擊。對此，民眾黨團提案，請院會作成決議：行政院主計總處應依立法院審議中華民國 114 年度中央政府總預算案通案刪減之決議意旨，由中央各機關及所屬編列之預算刪減調整，並立即將一般性補助款足額撥付予地方政府。

民眾黨團提案說明，認為政院統刪對地方的一般性補助款25%，違反立法院通案刪減、促進政府資源有效配置之決議精神，也影響地方財政及運作，對地方長期建設造成劇烈衝擊。

立法院會23日下午處理民眾黨團提出「主計總處立即撥付地方補助款」主決議，藍綠白三黨都祭出人海發言戰術；最終由立法院長韓國瑜宣告，下午五點集會處理該案進行表決，表決結果在藍白立委人數優勢下，在場106人，贊成57人，反對49人，主決議交付立院財政委員會審查。

有關政院統刪地方補助款25%，行政院長卓榮泰23日上午受訪時說明，事實上地方政府的財源已經大幅的改善，明年如果依照新的《財劃法》，地方政府會拿走3,753億元，更有能力在明年把今年的舉債弭平，地方政府並不會發生任何的困難。